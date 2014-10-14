پایانه بین المللی مهران دارای 18 گیت ورودی و خروجی است

مراد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایانه مرزی مهران مهمترین مرز زمینی کشور سالانه پذیرای دو میلیون زائر از سراسر کشور به عتبات عالیات است که در حال حاضر 18 گیت ورودی و خروجی دارد.

وی بیان داشت: هم اکنون امکانات خوبی در مرز مهران برای ورود و خروج زئران فراهم شده است و مسافران در کمترین زمان ممکن وارد و خارج می شوند.

این مسئول عنوان کرد: دو مسئله مهم نیروی انسانی برای بخش گذرنامه و توسعه امکانات رفاهی از مهمترین ضرویات مرز مهران است که امیداوریم این مهم مورد توجه ویژه مسئولان ارشد کشوری و استانی قرار گیرد.

ناصری بیان داشت: شکوفایی مرز مهران به طور قطع تاثیر زیادی بر توسعه شهرستان مهران دارد و در همین راستا توسعه منطقه ویژه اقتصادی در مرز مهران و تصویب منطقه آزاد تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار مهران بیان داشت: یکی از مهمترین مسائلی که در مرز مهران هم اکنون مورد توجه قرار گرفته بحث توریسم درمانی و جذب بیماران عراق به بیمارستانهای استان است که در این راستا نیز توافقات صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: بدون شک استانهای کشور عراق که در نزدیکی استان ایلام قرار دارند نیازمند صدور خدمات فنی و مهندسی و اعزام بیمارن هستند که در این راستا تفاهم نامه ای نیز امضا شده است.

ناصری افزود: توسعه مرز بین المللی مهران به عنوان یک مرز امن منجر به توسعه شهرستان و کل استان می شود.