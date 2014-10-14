5 تازه وارد بازار دیجیتال/ مانیتور فوق عریض و تلویزیونی مجهز به سیستم عامل

به گزارش خبرنگار مهر، گشتی در بازار کامپیوتر و موبایل پایتخت از حضور مدلهای متفاوت و متنوع انواع گوشی و تبلت، مانیتور، تلویزیونهای هوشمند و کارت گرافیک حکایت دارد که اغلب این کالاها همزمان با عرضه جهانی به صورت واردات رسمی و غیررسمی و حتی مسافری به ایران می آیند.

گروه فناوری خبرگزاری مهر نگاهی به 5 محصول تازه وارد بازار دیجیتال دارد.

ورود مانیتورهای فوق عریض

مانیتورهای فوق عــریض IPS که برای اولین بار در نمایشگاه CES 2014 آمریکا به نمایـش گذاشته شد هم اکنون توسط شرکت مادیران به بازار ایران آمده است؛ کمپانی ال جی در این سری از نمایشگرها که با نامUM95 و UM65عرضه کرده فضای نمایش را نسبت به استاندارد معمول مانیتور 12 درصد افزایش داده و نسبت تصویر به 21:9 افزایش یافته است.

این سری نمایشگرها در دنیا مشهور به مانیتور فوق‌‌عریض (Ultra wide) هستند که با رزولوشن UltraHD 1080× 2560 نسبت به مانیتورهای معمولي Full HD ارتقا یافته اند؛ استفاده از تكـنولوژي IPS در ساخت این مانیتورها، منجر به زاویه دید وسیع تر و کیفیت تصویر بهتر با بهبود دقت رنگ می شود.

سری نمایشگرهای UM65 ال جی با نسبـت تصویر 21:9 در سه سایز 25، 29 و 34 اینـچ ارائه می شود و از جمله ویژگی های آن می توان به بهبود شفافیت و زاویه دید، نمايش چند پنجره به‌صـورت هم‌زمان و قابلیت نمایش دو تصویر از دو ورودی مجزا در يك زمان و قابلیت ضد لرزش بودن تصویر (آنتی‌فلیکر) اشاره کرد.

همچنین با اضافه شدن قابلیت ( Reader Mode مطالعه مانیتـور) در این سری، نور آبی برای مطالعه بهتـر تعدیل خواهد شد و امکان استفاده طولانی‌مدت در هنگام کار، بازی، تماشای ویدئو و مطالعه متن فراهم شده و از چشم کاربر محافظت می‌کند.

همچنین در سری UM95، مانیتور 34 اینچی فوق عریض با رزولوشن 3340 x 1440 QHD تصویری با کیفیت کواد اچ‌دی (4 برابر HD) ارائه می کنند؛ با پورت Thunderbolt 2.0 به کار رفته در این دستگاه، انتـقال سرعت بالای 20 گیگابایت در ثانیه برای تماشا و تدوین فیلم با کیفیت 4k امکان پذیر می شود؛ استفاده از بدنه فلزی صاف و براق و پایه کریستالی شفاف در طراحی این مانیتور در محیط های تاریک احساس معلق بودن صفحه‌نمایش در هوا را القا می کند.

عرضه اسپیکر بلوتوثی

جدیدترین اسپیکر بلوتوثی که WS211 نام دارد به بازار ایران آمده است. این محصول ابعاد کوچکی دارد و به راحتی می توان آن را در منزل یا خارج از آن با خود به همراه داشت؛WS211 از استاندارد ارتباطی بلوتوث پشتیبانی می کند و به همین دلیل می توان با استفاده از آن هر فایل صداو موسیقی را از تلفن های همراه دریافت کرد.

از دیگر قابلیت ها و امکانات این اسپیکر می توان به استاندارد NFC یا Near Field Communication به معنای ارتباط نزدیک میدانی اشاره کرد که کاربر می تواند با استفاده از گوشی یا تبلت خود ضربه آرامی به اسپیکر بزند تا دو دستگاه با یکدیگر جفت Pair شوند و در کوتاه ترین زمان ممکن داده های مورد نظر خود را دریافت کنند.

یک برنامه پخش موسیقی با نام Music Player App نیز برای این محصول در نظر گرفته شده است ک مدیریت آسان فایل ها را برای کاربران آن میسر می‌کند؛ باتری این اسپیکر قابلیت پخش مستمر موسیقی تا 7 ساعت را دارد و میکروفون داخلی جهت برقراری تماس های تلفنی از دیگر قابلیتهای این محصول است که با گاراتی داده پرداز رایانه متین عرضه شده است.

سریعترین کارت گرافیکی گیمینگ دنیا

سریعترین کارت گرافیکی گیمینگ دنیا با سیستم خنک کنندگی مایع، Ares III نام دارد و به دو پردازنده AMD Radeon Hawaii XT R9 290 و حافظه 8 گیگابایتی از نوع GDDR5 مجهز و فرکانس پردازنده گرافیکی تا 1030 مگاهرتز اورکلاک شده است؛ این کارت گرافیکی جدید از طراحی سیستم خنک کنندگی مایع ویژه ای برخوردار است که دمای کارت را در مقایسه با مدل مرجع Radeon R9 295X2 تا 25 درصد خنکتر نگه می دارد.

Ares III با تجهیزات پیشرفته Super Alloy Power ساخته شده تا در کنار فناوری GPU میزان پایداری و توان خنک کنندگی کارت را افزایش دهد و عملکرد کارت را در حین اورکلاکینگ و انتقال آنلاین تصاویر بهبود بخشد؛ در ساخت Ares III از فناوری انحصاری Digi+VRM به همراه طراحی مدار برق رسانی 16 فاز و خازن های 10K ژاپنی استفاده شده است، در نتیجه نویز الکتریکی کارت در مقایسه با مدار 12 فاز کارت Radeon R9 265X به میزان 30 درصد و مصرف انرژی تا 15 درصد کاهش یافته است.

فناوری GPU Tweak و ابزار انتقال تصاویر آنلاین نیزدر این محصول تجهیز شده که به کاربران اجازه می دهد تا به بالاترین سطح از عملکرد و توانایی کارت گرافیکی خود دست یابند. کنترل دقیق سرعت پردازنده، ولتاژ و عملکرد فن کارت به صورت آنی را از طریق یک رابط کاربری تعاملی از ویژگی های این فناوری است و به واسطه آن کاربران می توانند عملیات اورکلاکینگ به سادگی و اطمینان بیشتری انجام شود؛ به علاوه GPU Tweak از ابزار انتقال آنی فایلهای ویدیویی به صورت آنلاین برخوردار است در نتیجه سایر کاربران نیز می توانند آنچه را که در محیط بازی رخ می دهد به طور همزمان مشاهده کنند.

سیستم عامل webOS در تلویزیونهای هوشمند

تلویزیون‌های هوشمند مجهز به سیستم عامل webOS به بازار آمد؛ این سیستم‌عامل جدید که در تلویزیونهای هوشمند ال جی بکار گرفته شده رابط کاربری جدید تولید برنامه‌های کاربردی را برای توسعه‌دهندگان و برنامه‌نویسان ساده می‌کند و سازگاری تلویزیون‌های هوشمند با دستگاه‌های دیگر را نیز بیشتر می‌کند.

جست‌وجوی محتوا، مشاهده و ارتباط با دیگر دستگاه‌ها از جمله قابلیتهای این سیستم عامل است؛ این سیستم‌عامل می‌تواند فوراً تشخیص دهد که چه زمان و چه نوع دستگاه خارجی به تلویزیون متصل شده و به کاربر فهرستی از گزینه‌های مرتبط با همان دستگاه را پیشنهاد ‌دهد؛ جابه جایی میان برنامه ها و محتوای تلویزیون به ببینندگان امکان می‌دهد تا همزمان فیلم تماشا کنند، بازی کنند و هنگام دانلود محتوا یا جست‌وجو، وب‌گردی کنند بدون آنکه نیاز باشد دوباره به صفحه اصلی بازگردند.

این تلویزیونها مجهز به منوی Today به عنوان سرویس پیشنهادی هستند که این سرویس، برنامه های تلویزیونی پرطرفدار، برنامه‌هایی که کاربر تماشا کردن آنها را از دست داده‌ و همین طور ویدئوهای با کیفیت را پیشنهاد می‌کند؛ این سیستم عامل دسترسی به مرکز دانلود LG Store را ممکن می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد تا مواردی که بیشتر دیده یا دانلود شده‌اند و در پلت‌فرم تلویزیون هوشمند در دسترس هستند را ببینند و در صورت تمایل دانلود کنند.

این فناوری در تلویزیون های 79، 50 و 49 اینچ موجود است.

فون پد 7 جدید ایسوس در بازار ایران

نسل جدید Fonepad 7 ایسوس با نام FE375CG و با قابلیت تماس تلفنی، پشتیبانی از دو سیم کارت همزمان و پردازنده 64 بیتی به بازار ایران آمد؛ این تبلت اندرویدی که در نمایشگاه کامپیوتکس 2014 تایوان رونمایی شد، نسبت به نسل قبلی سبک تر شده و طراحی حاشیه دور صفحه نمایش آن نیز به کمتر از 6 میلی متر کاهش یافته است.

این تبلت دارای پردازنده چهار هسته ای و 64 بیتی اتم اینتل یعنی Z3560 با فرکانس 1.83 گیگاهرتزی است و در حالت تماشای فیلم تا 10.5 ساعت و در حالت مکالمه 3G تا 20 ساعت شارژ نگه می دارد.

صفحه نمایش 7 اینچی این تبلت از نوع IPS و دارای رزولوشون 800*1280 است. از دیگر مشخصات فون پد جدید ایسوس می توان به دوربین 5 و 2 مگاپیکسلی با پشتیبانی از فناوری PixelMaster و دو اسپیکر استریو در جلوی تبلت با فناوری SonicMaster اشاره کرد.

مدل FE375CG که با گارانتی آوات به بازار آمده دارای دو ظرفیت 8 و 16 گیگابایتی است و با اسلات Micro SD ظرفیت آن تا 64 گیگابایت افزایش پیدا خواهد کرد.

این تبلت تنها 299 گرم وزن و کمتر از 10 میلی متر ضخامت دارد و به دلیل حاشیه های باریک آن (narrow bezel) باعث شده که کاربر راحت بتواند با یک دست از آن استفاده کند؛ این مدل به صورت پیش فرض نسخه آندرویید 4.4 کیت کت را دارد و ایسوس رابط کاربری ZenUI خود را نیز به همراه آن عرضه کرده است.