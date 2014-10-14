یغمور قلی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به هدف گذاری صورت گرفته در بخش صادرات کالا و خدمات در سال جاری، گفت: آنچه که برای بخش صادرات کالایی تا پایان سال هدف گذاری شده، دستیابی به صادرات 49 میلیارد دلاری است که در بخش خدمات نیز صادرات 12 میلیارد دلاری هدف گذاری شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: آمارهای صادرات غیرنفتی در شش ماهه دوم سال جاری، صادرات 28 میلیارد دلاری را رقم زده که در مقابل واردات نیز به 26 میلیارد دلار رسیده، این در حالی است که 2 میلیارد دلار تراز تجاری کشور با احتساب صادرات کالا و خدمات مثبت است.

وی تصریح کرد: در نیمه اول امسال صادرات کالا به 23 میلیارد دلار و صادرات خدمات به 5 میلیارد دلار رسیده و در مجموع 28 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای کشور رقم زده شده،این در حالی است که آمار شب گذشته رئیس جمهور در مورد صادرات 23 میلیارد دلاری کشوری در نیمه اول امسال بدون احتساب صادرات خدمات بیان شده است.

قلی زاده از قطعی شدن حضور رئیس جمهور در مراسم تجلیل از فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: امسال به دلیل حضور رئیس جمهور مراسم روز ملی صادرات 27 مهرماه برگزار خواهد شد در حالی که روز ملی صادرات در تقویم رسمی کشور 29 مهرماه است.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای نامگذاری سال‌جاری به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، دولت یازدهم نیز اصلی ترین راه خروج از رکود را توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته و حمایت‌های زیادی را برای رونق صادرات غیرنفتی کشور تدارک دیده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد: با مجموعه تدابیری که از سوی دولت تدبیر و امید در نظر گرفته شده صادرات غیرنفتی کشور به هدف گذاری از پیش تعیین شده که 60 میلیارد دلار است، برسد.