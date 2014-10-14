"اتوبوس ایستگاهی" در تبریز به روی پرده می رود/ اجرای داستان های کوتاه "چخوف" در تئاتر شهر

کارگردان و نویسنده این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این نمایش از 22 تا 29 مهرماه امسال از ساعت 17:30 در تئاتر شهر تبریز (میدان دانشسرا) با اجرای 13 بازیگر جوان بر روی صحنه خواهد رفت.

یونس ولی پور با اشاره به نمایشنامه اتوبوس ایستگاهی ادامه داد: از زمانی که یاد دارم، همیشه آرزویم این بود که کاری از چخوف را به روی صحنه بیاورم ولی این کار را هرگز نکرده بودم.

وی همچنین ادامه داد: چخوف برای من خیلی بزرگتر از یک درام نویس و نویسنده کلاسیک جهان است چراکه در نمایش نامه ها و داستان های چخوف مبارزه بین دو اردوگاه خیر و شر نیست. اگر هم مبارزه ای وجود دارد نامرئی است و دشمن اصلی هرگز نامبرده نمی شود.

ولی پور در ادامه با بیان اینکه چخوف به همه شخصیت هایش عشق می ورزد، ادامه داد: این نویسنده از آنچه نفرت دارد بیهودگی و هستی بی بهره آدمیان است که در آنها حالت تراژیکی از بی فعالیتی، خواب آلودگی و بی حالی در غایت بی تفاوتی می آفریند.

وی همچنین با اشاره به اجرای این نمایش تصریح کرد: در این کارم می خواهم مخاطب را به همان احساسی که چخوف در مقابل بیهودگی و بی فکری اعتراض می کنند مبتلا کنم.

یونس ولی پور در ادامه این نمایش را حرکت نوینی در تئاتر عنوان کرد و گفت: هر کارگردانی راه خودش را می رود ولی به نظر آغاز حرکت ها یک است، من هم کوشش کردم از تمام ایده های از قبل تصور شده و سنتی حذر کنم و آثار چخوف را به گونه ای ارائه دهم که گویی نخستین بار و هم اکنون نوشته شده است.

وی همچنین ادامه داد: با اثری کلاسیک چنان برخورد کنم که با نمایشنامه ای معاصر تاکنون این شکل همچنان غامص و پیچیده باقی مانده است و هیچ کارگردانی با درایت نتوانسته و یا کمتر کارگردانی با درایت توانسته مسئله آثار کلاسیک را در تئاتر مدرن حل کند که بنده اعتقاد دارم این مهم محتاج کوششی همگانی و مشترک است.

گفتنی است، یونس ولی پور دانشجوی کارگردانی دانشگاه اینجه صنعت جمهوری آذربایجان بوده و پیش از این، اجراهای متعددی در کشورهای آلمان، فرانسه، یونان، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان داشته است.