به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مروارید در زورخانه پوریای ولی شهر ایلام با اعلام این خبر گفت: ورزش باستانی نماد تلفیق فرهنگ اسلامی و ورزش است که در استان ما نیز از طرفداران بسیاری برخوردار است و گسترش این ورزش می تواند فرصت مناسبی را برای جوانان ورزشکار ایلامی محیا سازد.

استاندار ایلام برای احداث این زورخانه مبلغ 10 میلیون تومان کمک کرد و از طرف شهردار و شورای شهر ایلام نیز مبلغ 10 میلیون تومان به منظور مرمت نمای زورخانه پوریا ولی و زورخانه شهر چوار اهدا شد.

از جمله نکات برجسته و زیبای این مراسم پرشور که در روز تعیین ولایت مولای متقیات علی (ع) انجام گرفت، حضور معاون منابع ونیروانسانی استانداری رستمی در میدان گود و اجرایی حرکات باستانی توسط وی با سایر پیشکسوتان این ورزش فرهنگی اسلامی بود.

هشت میلیون تردد در محورهای مواصلاتی ایلام ثبت شد

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های ایلام گفت: هشت میلیون و 348 هزار و 889 تردد در محورهای مواصلاتی این استان در شش ماه ابتدایی سال 93 ثبت شده است.

مهرداد جهانی اظهار داشت: این آمار در 22 محور ارتباطی استان که مجهز به دستگاه های تردد شمار هستند، ثبت شده است.



وی افزود: بیشترین ترددها در مسیر ایلام با دره شهر با 737 هزار و 983 تردد ، محور ایلام به مهران با 686 هزار و 770 تردد ، ایلام به کرمانشاه با 534 هزار و 332 تردد ، راه ایلام ، ایوان، اسدآباد با 464 هزار و 169 تردد و کمترین تردد نیز در محور دره شهر به پلدختر به 77 هزار تردد ثبت شده است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های ایلام یادآور شد: سهم خودروهای سنگین از مجموع تردد استان بر اساس اطلاعات ترافیک مرکز مدیریت راه های این اداره کل 16 درصد است.

افتتاح یک مرکز نیکوکاری در استان ایلام

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام از راه اندازی نوزدهمین مرکز نیکوکاری به مناسبت عید سعید غدیر خم در مرکز این استان خبر داد و گفت: این مرکز با مشارکت هیات محبان علی ابن ابیطالب(ع) راه اندازی شده است.



علی حسین احمدی ادامه داد: اکنون در شهرستان ایلام پنج مرکز و در سراسر استان در مجموع 19 مرکز نیکوکاری فعال بوده که به نیازمندان خدمت ارائه می دهند.



وی شناسایی نیازمندان واقعی و شناسایی افراد خیر و نیکوکار برای رفع مشکلات نیازمندان را عمده ترین فعالیت این مرکز برشمرد.