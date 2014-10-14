غدیر اساس و ریشه تمامی اعیاد اسلامی است/ تاکید بر پاسداری و حفظ جایگاه عظیم امامت و ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله علما صبح سه شنبه مراسم عمامه‌ گذاری طلاب کرمانشاهی به‌ مناسبت عید سعید غدیر خم و سومین سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه در حسینیه دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.



آیت‌الله شیخ مصطفی علما در این مراسم ضمن تبریک ایام فرخنده عید سعید غدیر خم با بیان اینکه مولای متقیان(ع) عصاره تمامی فضائل در زمین و کائنات بودند، گفت: عید سعید غدیر عید الله اکبری است که اساس و ریشه تمامی اعیاد اسلامی محسوب می‌شود.



امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: امام علی (ع) همواره پاسدار صراط حق الهی بودند و با تمام توان و اهل بیت(ع) خود در این راه مقدس دفاع و سرانجام توفیق شهادت در راه الهی را پیدا کردند.



نماینده ولی‌ فقیه در استان کرمانشاه با تاکید بر پاسداری و حفظ جایگاه عظیم امامت و ولایت، افزود: حفظ نظام با برکت جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم بوده و از ارکان واجب این مهم، جایگاه ولایت فقیه است.



به گفته این مسئول، امام اول شیعیان (ع) از تمامی رخدادهای زمان خبر داشته و در بسیاری از اسرار آگاهی داشتند و دلیل این مهم تنها این بود که این حضرت امین پروردگار متعال بودند.



وی بیان داشت: همان‌ طور که امام عظیم‌ الشان (ره) به‌درستی ادامه دهنده راه این حضرت(ع) بودند، امروزه ما نیز وظیفه داریم در صراط حضرت علی(ع) قرار بگیریم و در مقابله با هجمه‌ های دشمنان پیش‌ تاز و کوشا باشیم.



گفتنی است، در این مراسم تعدادی از طلاب حوزه‌ های علمیه استان کرمانشاه به‌ دست آیت‌ الله شیخ مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه معمم شدند.

