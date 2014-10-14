به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله علما صبح سه شنبه مراسم عمامه گذاری طلاب کرمانشاهی به مناسبت عید سعید غدیر خم و سومین سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه در حسینیه دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.
آیتالله شیخ مصطفی علما در این مراسم ضمن تبریک ایام فرخنده عید سعید غدیر خم با بیان اینکه مولای متقیان(ع) عصاره تمامی فضائل در زمین و کائنات بودند، گفت: عید سعید غدیر عید الله اکبری است که اساس و ریشه تمامی اعیاد اسلامی محسوب میشود.
امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: امام علی (ع) همواره پاسدار صراط حق الهی بودند و با تمام توان و اهل بیت(ع) خود در این راه مقدس دفاع و سرانجام توفیق شهادت در راه الهی را پیدا کردند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با تاکید بر پاسداری و حفظ جایگاه عظیم امامت و ولایت، افزود: حفظ نظام با برکت جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم بوده و از ارکان واجب این مهم، جایگاه ولایت فقیه است.
به گفته این مسئول، امام اول شیعیان (ع) از تمامی رخدادهای زمان خبر داشته و در بسیاری از اسرار آگاهی داشتند و دلیل این مهم تنها این بود که این حضرت امین پروردگار متعال بودند.
وی بیان داشت: همان طور که امام عظیم الشان (ره) بهدرستی ادامه دهنده راه این حضرت(ع) بودند، امروزه ما نیز وظیفه داریم در صراط حضرت علی(ع) قرار بگیریم و در مقابله با هجمه های دشمنان پیش تاز و کوشا باشیم.
گفتنی است، در این مراسم تعدادی از طلاب حوزه های علمیه استان کرمانشاه به دست آیت الله شیخ مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه معمم شدند.
آیت الله علما:
غدیر اساس و ریشه تمامی اعیاد اسلامی است/ تاکید بر پاسداری و حفظ جایگاه عظیم امامت و ولایت
کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه غدیر اساس و ریشه تمامی اعیاد اسلامی است، بر پاسداری و حفظ جایگاه عظیم امامت و ولایت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله علما صبح سه شنبه مراسم عمامه گذاری طلاب کرمانشاهی به مناسبت عید سعید غدیر خم و سومین سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه در حسینیه دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.
نظر شما