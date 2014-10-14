به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح سهشنبه در نشست با مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد، فرهنگ و عزم ملی با مدیریت جهادی همه بانکها به ویژه بانک مهر اقتصاد باید نقش خود را در تحقق این شعار داشته باشند.
وی افزود: هرچند قانون بانکداری اسلامی در مجلس تصویب شده اما قوانین و مقررات در بانکها به گونهای عمل میشود که مردم اطمینان کافی نسبت به بانکها ندارند.
جمیری اضافه کرد: شاید شرایط اقتصادی موجود در کشور باعث شده که امروزه بانکها بیشتر به فکر سود بوده و به یک بنگاه اقتصادی و تجاری تبدیل شوند.
از توان همه افراد در عرصه تولید استفاده شود
نماینده مردم بوشهر، خارگ، گناوه و دیلم در مجلس خاطر نشان کرد: در کشورهای غیراسلامی همه تلاشها بر اساس انجام کار است و از همه توان افراد در عرصه تولید استفاده میشود و در مقابل کار انجام شده سود به فرد تعلق میگیرد.
وی با بیان این که بانکها باید افرادی که اهل تولید و سرمایه گذاری هستند را مورد حمایت قرار دهند گفت: متاسفانه بانکها به دنبال کسب سود و درآمد بیشتر بوده و همین عوامل منجر شده بانکها افرادی با موجودی و سوددهی بیشتری را جذب کنند.
جمیری ادامه داد: نظام بانکداری اسلامی باید افراد تولید گرا و سرمایهگذار را جذب و مورد حمایت قرار داده تا بتوانند یکی از دغدغههای رهبری که بخش تولید است را مرتفع کنند.
زمینه سرمایهگذاری در استان بوشهر بسیار است
وی با بیان این که زمینه سرمایهگذاری در استان بوشهر بسیار است گفت: در استان بوشهر با وجود منابع موجود در عرصه تولید و اشتغال متاسفانه تلاشی در این زمینه صورت نگرفته و این خود منجر به بوجود آمدن زیانهای اجتماعی و فرهنگی میشود.
این مسئول اظهار داشت: تسهیلاتی که بانکها به مشتریان خود واگذار میکنند اگر در بخش تولید صرف میشد باعث رونق اشتغال در کشور شده و پس از قرار گرفتن در چرخه تولید این ثروت به زندگی مردم بازگشته و ماندگاری و تاثیرگذاری بیشتری در زندگی آنها خواهد داشت.
جمیری با بیان این که بانک مهر اقتصاد میتواند در رونق تولید و اشتغال زایی نقشآفرینی کند، گفت: هر چند که این راه بسیار سختی است اما مقرون به صواب است و امیدوارم این بانک با توجه به منویات رهبری در خصوص تقویت نظام، تولید و ایجاد اشتغال گامهای موثری بردارد.
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