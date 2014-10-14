هتل صخره ای خرم آباد به نماد توسعه نیافتگی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای انجام شده برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان اظهار داشت: گلخانه دیناروند خرم آباد هشت سال است که به صورت نیمه تمام باقی مانده است.

وی ادامه داد: در این راستا برنامه ریزی شده با تکمیل این پروژه ظرف یکماه آینده کار افتتاح این گلخانه با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شود.

بازوند افزود: با بهره برداری از این گلخانه تعداد 284 مهندس کشاورزی بیکار در استان صاحب شغل می شوند.

استاندار لرستان همچنین از سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان برای احداث یک هتل پنج ستاره در استان خبر داد و تصریح کرد: پیگیری برای آغاز کار احداث این هتل نیز در حال انجام است.

بازوند به وضعیت هتل صخره ای خرم آباد نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون نزدیک به 60 جلسه برای تعیین تکلیف این پروژه گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه به نماد توسعه نیافتگی مرکز استان تبدیل و موجب فرار سرمایه گذار از خرم آباد شده است بیان اشت: 13 سال است که این پروژه روی صخره ای در مرکز شهر خرم آباد بلاتکلیف رها شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه هر سرمایه گذاری با دیدن این پروژه احساس می کند که سرمایه گذاری در استان بی نتیجه است افزود: اگر توسعه در استان عمیق باشد ما شاهد این مسائل نیستیم.

بازوند ادامه داد: هیچ استانداری خودرا درگیر پروژه ای مانند هتل صخره ای نمی کند ولی تاکنون برای تعیین تکلیف آن دهها جلسه گرفته شده است و روند کار در حال رسیدن به نتیجه است.

استاندار لرستان با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت نیز 10 سال تمام است که 53 نفر 82 هکتار آن را می کارند ادامه داد: این امر موجب شده که بخش مرغوب زمین این مجتمع توسط این افراد زیر کشت برود.

بازوند با بیان اینکه این مجتمع برای احیا به یک سرمایه گذار عرب واگذار شده است ادامه داد: برای رفع مشکل تعرض افراد یاد شده 53 نفر از فرزندان آنها در مجتمع کشت و صنعت مشغول به کار شده اند.

وی ابراز امیدواری کرد که در هفتم آبانماه سالجاری مراسم رسمی احیای مجتمع کشت و صنعت خرم آباد گرفته شود

استاندار لرستان همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مجتمع تجاری مسکونی کیو بعد از هفت سال رکود گفت: در صورت جلسه با سرمایه گذار مقرر شده است که تابلوی روزشمار اجرای پروژه در محل کارگاه نصب شود تا مردم در جریان روند کار قرار بگیرند.

بازوند با بیان اینکه در طول یکسال گذشته دنبال احیای ظرفیتهای خوابیده استان بوده ایم ادامه داد: به رغم اینکه این کار سخت، هزینه بر و وقت گیر است ولی به این موضوع ورود پیدا کرده ایم که امیدواریم شاهد به نتیجه رسیدن این فعالیتها باشیم.