ارائه آمار صحیح لازمه توسعه کشاورزی در گیلان/ دولت در سرشماری اعتماد کامل به مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی همزمان با سراسر کشور از پنجم مهرماه امسال در گیلان آغاز شد و با توجه به اینکه این استان استانی کشاورزی است و بیشترین بهره بردار را در این بخش دارد بنابراین ارائه آمار درست و صحیح از فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در روند توسعه این بخش داشته باشد.

با توجه به اهمیت موضوع در گفتگو با وحید طیفوری مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری گیلان به چگونگی و اهداف اجرای چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی پرداخته‌ایم.

آقای طیفوری این سرشماری تا چه زمانی ادامه دارد و چه تعداد آمارگیر در این طرح مشارکت دارند؟

این سرشماری از پنجم مهر ماه تا 18 آبان ماه امسال همزمان با سراسر کشور در استان گیلان به مرحله اجرا در می‌آید. در مجموع 654 نفر در طرح سرشماری عمومی کشاورزی در استان مشارکت دارند که از این تعداد 323 نفر بصورت مستقیم (مامور سرشماری) در طرح مزبور مشارکت دارند.

آیا این طرح فقط در مناطق روستایی انجام می‌شود؟

آمارگیران به تمام مناطق روستایی و شهری مراجعه می‌کنند از تمام خانوارهای روستایی و شهری اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری می‌شود. در برخی از شهرها که تعداد بهره‌برداران اندک است از قبل فهرست‌هایی تهیه و فقط به آن خانوارها مراجعه خواهد شد.

شهرهای مانند رشت، آستارا، تالش، آستانه اشرفیه، بندر انزلی، لاهیجان، منجیل و رودسر فقط ماموران سرشماری به برخی از خانوارها و در 41 شهر دیگر استان گیلان و تمام مناطق روستایی آمارگیران با هدف جمع آوری اطلاعات به همه خانوارها مراجعه می کنند.

سئوالات پرسشنامه طرح سرشماری عمومی کشاورزی حول چه محورهایی طراحی شده است؟

در این طرح اطلاعات فردی بهر‌ه‌برداران (سواد، سن و...) و فعالیت کشاورزان پرسش می‌شود. در این طرح اطلاعات 9 رشته فعالیت کشاورزی از قبیل زراعت، باغبانی، دامداری (سبک و سنگین)، پرورش طیور به روش سنتی، پرورش زنبور عسل، پرورش ماهی، پرورش کرم ابریشم و فعالیت گلخانه‌ای جمع آوری می‌شود.

در این طرح سرشماری فقط واحدهای تولیدی بزرگ کشاورزی و دامداری مورد توجه است یا نه فعالیت‌های کشاورزی سنتی یا فعالیت های که در وسعت کمتر انجام می شود تحت پوشش سرشماری قرار می گیرند؟

براساس تعاریف استانداردی که در این سرشماری مورد استفاده قرار می‌گیرد برای زمین زراعی حداقل 400 متر مربع، باغ 200 متر مربع، پرورش دام سبک حداقل دو راس، پرورش دام سنگین حداقل یک راس، پرورش طیور به روش سنتی حداقل 10 قطعه و برای سایر فعالیت ها به هر حد و نصابی که باشد اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می‌شود.

این آمار و اطلاعات با چه هدفی جمع آوری می‌‌شود؟

آخرین سرشماری در سال 1382 در کشور انجام گرفته و در این مدت تغییرات قابل توجهی در اقتصاد کشاورزی کشور به ویژه استان گیلان اتفاق افتاده است و در عمل اطلاعات سرشماری گذشته قابلیت بهره برداری برای تصمیم گیری و برنامه ریزی را ندارد.

بنابراین طبق قانون هر 10 سال یک بار باید سرشماری های عمومی در کشور انجام شود.

طرح سرشماری عمومی کشاورزی چه نفعی می تواند برای بهره‌برداران کشاورزی داشته باشد؟

جمع آوری این اطلاعات به نفع کشاورزان و بهره برداران خواهد بود چرا که با داشتن اطلاعات درست می‌توان برنامه‌ریزی دقیقی برای توسعه بخش کشاورزی داشت.

پاسخ‌های که بهره‌برداران می‌دهند راستی آزمایی می‌شود یا بر اساس خوداظهاری است؟

دولت در سرشماری‌ها اعتماد کامل به پاسخگویان دارد و اطلاعات بصورت کاملا خوداظهاری است و با هیج وجه با هیچ منبع دیگری مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

تمامی آحاد مردم به ویژه کشاورزان که در طرح‌های مختلف آماری و سرشماری با دولت همکاری می‌کنند به این موضوع اشراف دارند که مرکز آمار ایران اطلاعات مردم را به هیچ وجه در اختیار نهاد یا سازمانی قرار نمی‌دهد چرا که محرمانه بودن آمار در قانون تصریح شده است.

اطلاعات فقط بر اساس روابط فنی که در سیستم های کشور وجود دارد و باید این تناسب برقرار شود مورد بررسی قرار می گیرد و این اطلاعات از خود خانوار هم مورد پرسش قرار می گیرد.

طرح سرشماری عمومی کشاورزری تاثیری در پرداخت یارانه های مردم به ویژه روستائیان دارد؟

اطلاعاتی که در سرشماری ها و طرح های آمارگیری جمع آوری و انتشار پیدا می کند فقط برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد و در سطح کلان و بصورت آمارهای کلی منتشر می شود به هیچ وجه اطلاعات به نام و به اسم اشخاص در هیچ سیستمی ارائه نمی شود.

دولت در این سرشماری به هیچ وجه به دنبال کسب اطلاعات مربوط به در آمد خانوارها نیست فقط به دنبال کسب اطلاعات آماری از وضعیت کشاورزی است تا بتوان بر ای هر آبادی برنامه ریزی متناسب با امکانات موجود انجام دهد. ارائه اطلاعات درست هیچ ربطی به پرداخت یارانه ندارد.

راهی برای جلب اعتماد کشاورزان وجود دارد برای جلب اعتماد مردم چه کار می‌کنید؟

آمارگیران اهداف و نتایج طرح سرشماری را با هدف ارتقای سطح آگاهی و تعامل بیشتر بهره‌برداران به جهت مشارکت در طرح مزبور برای مردم تشریح و تبیین می‌کنند.

آمارگیران کارت شناسایی ویژه‌ای برای آمارگیری در اختیار دارند؟

ماموران سرشماري با جلیقه‌های متحدالشكل به رنگ سرمه‌ای، با آرم طرح سرشماری عمومی کشاورزی و كارت شناسايي معتبر به در منازل مردم مراجعه مي‌كنند.

بهره‌برداران کشاوری باید چه مدارکی به همراه داشته باشند؟

برای سرشماری فقط کارت ملی بهره‌بردار نیاز است.

کشاورزان برای گفته‌های خودشان باید سند و مدرکی ارائه دهند؟

پاسخ کشاورزان کفایت می کند.

اگر مامور سرشماری مراجعه کند و کشاورز در منزل حضور نداشته باشد این کشاورز بعد باید به کجا مراجعه کند؟

ماموران سرشماری تا زمانی که در آبادی حضور دارند باید مراجعه مجدد داشته تا خانوارهای غائب را تحت پوشش قرار دهند در غیر این صورت کشاورزان می‌توانند با دهیاری یا ستاد طرح سرشماری در شهرستان تماس حاصل و نسبت به آرائه آمار از وضعیت کشاورزی خود اقدام کنند.

در طرح سرشماری از چه گروه‌ها و نهادهای کمک گرفته می‌شود؟

با هدف اطلاع رسانی به مردم از گروه های مختلف از قبیل دهیاران، بخشداران، اعضای شورای اسلامی شهر وروستا، مروجان و ناظران بخش کشاورزی استفاده شده است.

استان گیلان از چه زمانی خود را برای اجرای این طرح آماده کرده است؟

مطالعات اولیه طرح سرشماری عمومی کشاورزی از سه تا چهار سال قبل آغاز و دو مرتبه سرشماری بصورت پایلوت در سال های 91 و 92 در سطح استان گیلان انجام شده است.

مقدمات اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 از قبیل طراحی نقشه های پایه، طراحی پرسشنامه‌ها، آموزش نیروها و غیره از اوائل سال جاری انجام شده است.

برای کاهش ضریب خطا چه تمهیداتی اندیشیده شده است و این سرشماری نسبت به سه سرشماری کشاورزی دیگر چه تفاوت های دارد؟

این سرشماری دو تفاوت عمده دارد یکی جایگزینی تبلت به جای کاغذ و دیگری اینکه در طرح سرشماری سال 1382 مدت زمان اجرای طرح 20 روزه و امسال این بازه زمانی به دلیل مسائل فنی 40 روزه در نظر گرفته شده است.

در سرشماری‌های گذشته پرسشنامه‌ های بصورت کاغذی بود و فرآیند استخراج اطلاعات طولانی مدت انجام می شد امسال تبلیت جایگزین پرسشنامه‌های کاغذی شده است با این روش سرعت جمع آوری اطلاعات بصورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های که صورت گرفته تا اواخر بهمن ماه سال جاری انتشار نتایج کشوری و تا اواخر اردیبهشت ماه سال 1394 نتایج تفصیلی استان‌ها در اختیار برنامه ریزان قرار گیرد. استفاده از تبلت ضریب خطا را هم کاهش می دهد.