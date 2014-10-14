مریم قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه روستاها همواره مورد تاکید بوده است و لازم است که تلاش ویژه‌ای برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های روستاها و استقرار امکانات لازم در سطح روستاها صورت بگیرد.

وی به نقش بسیار مهم روستاها در امر تولید اشاره کرد و بیان داشت: در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت روستائیان به سمت شهرها بوده‌ایم که لازم است برای با تخصیص اعتبارات مورد نیاز زمینه برای حضور مردم در روستاها فراهم شود.

بخشدار مرکزی بوشهر از روستائیان به عنوان سرمایه‌های با ارزش کشور یاد کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از اهداف کلان توسعه روستاها، حفظ هویت معماری و بافت روستا است که باید در این مسیر قدم برداریم.

توسعه پایدار در روستاها در اولویت است

وی با بیان اینکه روستاها ذخیره فرهنگی و آداب و رسوم ایرانی اسلامی هستند، تاکید کرد: نباید تنها به روستاها به عنوان تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد غذایی نگاه کنیم و لازم است که از همه توان و ظرفیت‌ها برای حفظ ارزش‌ها و هویت فرهنگی و سنن قدیمی ایران اسلامی استفاده شود.

قربانی از تلاش برای توسعه پایدار در روستاها خبر داد و تصریح کرد: 40 درصد اعتبارات تملک دارای شهرستان بوشهر به روستاهای بخش مرکزی اختصاص یافت.

بخشدار مرکزی بوشهر در ادامه تاکید کرد: امیدواریم با اجرای طرح‌های مناسب در سطح روستاها، بتوانیم رضایت‌مندی اهالی روستاها را فراهم سازیم.