مسئولی که تا پیش از فوتش دغدغه چهلستون و صنایع دستی اصفهان را داشت/مدیر دلسوزی همچون مرحوم ادیب تاکنون ندیده ام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ادیب، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان که سال‌ها با بیماری سرطان مبارزه کرد و طی چند ماه گذشته در بیمارستان سید الشهدای اصفهان تحت مراقبت‌های ویژه بود، صبح امروز به دیار باقی شتافت.



این مقام مسئول در زمان بستری بودن خود در بیمارستان سید‌الشهدای اصفهان نیز دست از خدمت رسانی بر نداشت و با برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان صنایع دستی برای بچه‌های سرطانی در خانه شیخ‌الاسلام نور امید را در دل این کودکان ایجاد کرد.



یادآوری کردن مشکلات و وضعیت وخیم بیمارستان سید‌الشهدای اصفهان به مسئولان استان و به ویژه استاندار با دعوت به بیمارستان سیدالشهدا نیز از دیگر اقدامات شایسته این مسئول دلسوز برای خدمت رسانی به مردم اصفهان بود.

در این خصوص مدیر کل سابق سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان که تا هفته گذشته به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی استان مشغول به فعالیت بود به خبرنگار مهر گفت: احمد ادیب در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی مدیر بسیار دلسوزی بود که نمونه آن را تاکنون ندیده ام.

محسن مصلحی ادامه داد: عالم ادیب حتی در ساعات پایانی عمرش متفاوت با دیگران بود و دغدغه چهلستون، منارجنبان و کارکنانش را داشت و همواره وقف کارکنانش بود.

وی ادامه داد: مرحوم احمد ادیب در دوره ای که مشغول به خدمت بود موضوع مهر اصالت یونسکو را به جدیت دنبال می کرد و توانست برای اصفهان افتخار بسیاری را در این زمینه کسب نماید.

وی ایجاد کارگاه های آموزشی مختلف در زمینه صنایع دستی را از دیگر اقدامات این مدیر دلسوز دانست.

در این خصوص رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان نیز به خبرنگار مهر گفت: وی در زمان فعالیت خود در حوزه صنایع دستی کارگروه صنایع دستی استان را راه اندازی نمود و موضوع بسته بندی صنایع دستی را در قالبی شکیل دنبال نمود که این موضوع برای حوزه صنایع دستی استان بسیار در خور توجه بود هر چند که از سوی برخی از فروشندگان مورد استقبال قرار نگرفت.

غلامعلی فیض اللهی ادامه داد: این مدیر دلسوز در زمان فعالیت خود حتی با توجه به مصوبه سفر سوم هیئت دولت موضوع مبارزه با فروش صنایع دستی خارجی را در میدان نقش جهان در دستور کار خود قرار داد که در این خصوص نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفت.

وی از دیگر اقدامات مرحوم ادیب را تشکیل کلاس های آموزشی برای صنایع دستی بر شمرد و بیان داشت: با این اقدام او نزدیک به سه الی پنج هزار هنرجو در عرصه صنایع دستی آموزش های لازم را دیدند.

فیض اللهی با اشاره به جدیت این مدیر در حوزه کاری خود گفت: موضوع بیمه هنرمندان از دیگر اقداماتی بود که او با جدیت دنبال نمود و بیمه صنایع دستی مرهون تلاش های او بود.

رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: او بود که در زمان فعالیتش بیشترین مهر اصالت یونسکو را برای ایران کسب نمود چنانچه می توان گفت در این زمان اصفهان بیشترین مهر اصالت یونسکو را در خاورمیانه گرفت و به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به اینکه ادیب تا لحظات پایانی عمرش در خدمت صنایع دستی استان بود بیان داشت: در صورتی که این مدیر توانمند امکانات بیشتری داشت به طور قطع اقدامات بیشتری را انجام می داد.

فیض اللهی تصریح کرد: ادیب در زمان فعالیت خود باعث شد تا کیفیت کار در حوزه صنایع دستی تا سطح بسیار بالایی افزایش یابد و از ورود صنایع دستی خارجی به میدان امام جلوگیری شود که اقدام شایسته ای بود.

گفتنی است که پیکر احمد ادیب صبح فردا راس ساعت 9 از جلوی درب منزل پدری‌اش واقع در خیابان 22 بهمن، خیابان علامه امینی، مجتمع نخل با حضور معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور تشییع خواهد شد و مراسم ختم وی نیز روز پنجشنبه راس ساعت 8:30 در مسجد باب‌الرحمه برگزار می‌شود.