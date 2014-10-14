زمین خواری و دلالی در بازار ارز از عواقب رشد بی رویه بانک های خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان مهم ترین مشکل استان را مشکل آب عنوان کرد و گفت: برای مرتفع شدن مشکلات استان همدلی و همبستگی میان نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضروری است.



وی به برگزاری جلسات منظم ماهیانه نمایندگان استان اشاره کرد و گفت: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نباید به منطقه خود محدود شوند بلکه باید دغدغه مردم استان را داشته باشند.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: حضور نمایندگان استان در مجلس زمانی مؤثر و مثمر ثمر خواهد بود که با اتحاد برای حل مشکلات مردم استان تلاش کنند.



وی نمایندگان استان را به پیگیری موضوع بیمه ساختمانی توصیه کرد و گفت: علی رغم تأکیدات فراوانی که در دیدار با بسیاری از مسؤلان و وزرا مبنی بر اشکال شرعی دریافت بیمه ساختمانی داشته ام، این قانون دوباره اجرا می شود.



آیت الله طباطبایی نژاد اظهار داشت: زمانی می توانیم از مردم پولی را دریافت کنیم که در مقابل آن خدمتی به خود شخص ارائه دهیم، لذا دریافت هزینه بیمه ساختمانی با توجیه بیمه کردن کارگران دیگر اشکال شرعی دارد.



وی با بیان این که بیمه کردن کارگران ساختمانی همانند بیمه رانندگان کاری خوب و بلکه ضروریست، تصریح کرد: بیمه کارگران ساختمانی، باید از طریق بیت المال و بودجه دولت حل شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از تولیدکنندگان اشاره و خاطر نشان کرد: واگذاری رایگان زمین های بایر، واگذاری امتیاز آب و برق با حداقل هزینه، عدم دریافت مالیات تا 5 سال اول تولید و اختصاص وام های کم بهره از جمله کارهایی است که دولت می تواند برای رونق تولیدات داخلی انجام دهد.



نماینده ولی فقیه در استان خاطر نشان کرد: افزایش بانک های خصوصی یکی دیگر از اشتباهاتی است که در چند سال اخیر نیز تحت عنوان تحقق اصل 144قانون اساسی، رونق پیدا کرده و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می زند.



وی افزود: باید سرمایه مردم در اختیار دولت باشد تا در صورت نیاز بتواند برای حمایت از مسکن، تولید و غیره در قالب تسهیلات در اختیار مردم قرار دهد، اما متأسفانه با وجود واگذاری سود بیشتر به سرمایه ها در بانک های خصوصی، سرمایه کشور در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و زمان نیاز نیز همکاری نمی کنند.



وی افزایش زمین خواری، و دلالی در بازار ارز را از عواقب رشد بی رویه بانک های خصوصی دانست و گفت: برای جلوگیری از مشکلات باید با نظارت بانک مرکزی، میزان سود اعطایی به سرمایه ها در همه بانک ها یکسان شود.



آیت الله طباطبایی نژاد، رسیدگی به مشکلات گمرک را از دیگر وظایف نمایندگان مجلس دانست و گفت: این خیلی بد است که اجناس از کشورهای اروپایی پس از 1 ماه به گمرک می رسد، اما مراحل ترخیص کالا در گمرک کشور چندین ماه به طول می انجامد.



وی انتقال اداره گرمک به شهرهای بندری را از جمله راهکارهای حل این مشکل دانست و گفت: دریافت گمرکی زیاد و وقت گیر بودن ترخیص کالا از جمله عوامل افزایش قاچاق کالاست.



در ابتدای این دیدار نیز عباس مقتدایی، رییس مجمع نمایندگان استان، مجمع نمایندگان استان اصفهان را پس از تهران بزرگترین مجمع در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: اغلب نمایندگان استان اصفهان جزو افراد اثرگذار در مجلس و کمیسیون ها هستند.



در ادامه تعدای از نمایندگان نیز به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته، پرداختند.