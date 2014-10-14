به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در پیام خود به " فیلیپه ششم" پادشاه اسپانیا، ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور، از خداوند سلامتی و موفقیّت وی و سرافرازی مردم اسپانیا را مسالت کرده است.

رییس جمهوری همچنین در پیام تبریک جداگانه به "مارینو راخوی" نخست وزیر پادشاهی اسپانیا، ابراز امیدواری کرده است در پرتو تلاش های مشترك مسئولان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی اسپانیا، شاهد تقویت روزافزون همكاری های میان تهران – مادرید و تعمیق تعاملات در حوزه های دو جانبه و بین المللی باشیم.