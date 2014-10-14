به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر مجموعهای از آثار منتشر شده توسط خود را که در سالهای گذشته توانسته بودند تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر متن خود را نیز به دست بیاورند را در معرض تجدید چاپ قرار داده است.
این آثار که به طور عمده تا کنون تنها در یک نوبت تجدید چاپ شده بودند همگی برای دومین نوبت در دست تجدید چاپ قرار گرفتهاند.
کتاب گزارش یک بازجویی، منظومه انصار، یادداشتهای خرمشهر، پرواز شماره 22، پیشانی شیشهای، اردوگاه عنبر، تپههای لاله سرخ، جدال زیویه، جنگ خیابانی و از الوند تا قراویز آثاری هستند که سوره مهر آنها را در دست تجدید چاپ قرار داده است.
این ناشر همچنین پنج اثر تازه از مجموعه شخصیتهای مانا را نیز در معرض چاپ قرار داده است.
بر این اساس کتابهای «بهاءالدین محلاتی» به قلم محمد جواد مرادی نیا، «سلمان هراتی» به قلم علی تقوی، «مجید شریف واقفی» به قلم جلیل امجدی،«سید محمد فرزان» به قلم فرهاد طاهری و «سیدحسین طباطبایی قمی» به قلم رضا مختاری اصفهانی از جمله تازهترین آثار این مجموعه هستند که در معرض انتشار قرار گرفتهاند.
همچنین از این مجموعه تاکنون کتابهای سید احمد خمینی، سید جعفر شهیدی، سید غلامرضا سعیدی، سید محمد علی داعی الاسلامو طاهره صفار زاده منتشر شده است.
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