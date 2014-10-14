شرکت اساتید آموزشهای تخصصی تبلیغات اسلامی لرستان در کارگاه هم اندیشی غرب کشور

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اساتید آموزش های تخصصی که با اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان همکاری می کنند به منظور هم افزایی و تعامل بیشتر در کارگاه هم اندیشی اساتید آموزش های تخصصی غرب کشو شرکت کردند.

وی ادامه داد: این کارگاه آموزشی در اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان و با حضور ااتید استانهای همدان، کرمانشاه، زنجان و لرستان برگزار شد.

خرم آبادی هدف از این کارگاه یک روزه را هم اندیشی در خصوص نحوه اجرای دوره های آموزشی تخصصی که ویژه اقشار تاثیر گذار و شبکه تبلیغ اجرا می شود دانست و بیان داشت: سهم لرستان در این کارگاه آموزشی هفت نفر بوده است.

فعالیت 5 دبیرستان صدرا در لرستان

مسئول دبیرستانهای صدرای اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از سال 86 موضوع افتتاح دبیرستانهای صدرا در استانها مختلف کشور با جدیت شروع شده و پیگیری می شود اظهار داشت: در استان لرستان پنج دبیرستان صدرا وجود دارد.

خرم آبادی ادامه داد: این دبیرستانها در شهرستانهای مختلف استان قرار دارند که از این تعداد چهار دبیرستان پسرانه و دبیرستان بروجرد نیز دخترانه است.

مسئول دبیرستانهای صدرا اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: چهار دبیرستان صدرای پسرانه استان در شهرستانهای پلدختر، کوهدشت، دلفان و خرم آباد قرار دارند.

خرم آبادی با بیان اینکه این دبیرستانها به لحاظ اعتباری و محتوایی نیاز به تقویت دارند یادآور شد: نیاز است که در برخی دروس برای تعمیق بیشتر محتوا از اساتید حوزه های علمیه استفاده شود چرا که برخی معلمان در این زمینه اطلاعات کافی ندارند.

وی هدف از فعالیت این دبیرستانها را تربیت دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی دانست و بیان داشت: رفع مشکلات موجود در زمینه انتخاب دبیران و مدیران این دبیرستانها مطابق با شاخصها و اهداف این سازمان از جمله ضرورت ها برای ارتقای فعالیت این دبیرستانها است.