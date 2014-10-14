شرط وزارت بهداشت برای واردات واکسن پنتاوالان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی درباره جدیدترین اقدامات وزارت بهداشت به رفع عقب ماندگی ها در حوزه واکسن اشاره کرد و گفت: تا دو هفته آینده (آبان) 5 میلیون واکسن جدید "پنتاوالان" برای نخستین بار در کشور توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: واکسن «پنتاوالان» کودکان را از تزریق‌های متعدد بی‌نیاز می‌کند و نکته بسیار مهم این امر، تاکید وزارت بهداشت بر انتقال دانش ساخت و تولید این واکسن در کشور است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه، از روزهای اولی که مسئولیت وزارت را عهده دار شدم، همواره برای اضافه کردن واکسن پنتاوالان تاکید داشتم، گفت: برای ورود واکسن به کشور شرطی را گذاشته بودم که در صورتی وارد شود که همراه با آن فناوری اش هم بیاید؛ برای همین هم رئیس جمهور سال گذشته اعلام کردند که در مدت چهار سال آینده باید از نظر تولید واکسن‌هایی که برای کشور ضروری است به خودکفایی برسیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: تا دو هفته دیگر با دستگاهی که مسئولیت این امر را پذیرفته است، قراردادی منعقد خواهیم کرد و تزریق این واکسن در کشور آغاز می‌شود.

واکسن سه گانه پنتاوالان که دیفتیری، سیاه سرفه و کزاز را پوشش می دهد، در کشور وجود دارد و قرار است، پنج گانه آن که شامل هپاتیت و هموفیلوس آنفلوانزا است نیز اضافه شود. این واکسن وارد شبکه‌ بهداشت شده است و برای کودکان و نوزادان استفاده می‌شود و تزریق آن به صورت رایگان است.