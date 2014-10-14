دو ورزشکار کرمانشاهی به مسابقات جهانی کاراته اعزام می شوند

ناصر محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات انتخابی کاراته برای حضور در رقابت های جهانی کشور آلمان در بخش بزرگسالان برگزار شد.

وی افزود: در پایان این مسابقات 8 نفر برتر برای اعزام به مسابقات جهانی معرفی شدند که سعید احمدی و سامان حیدری، نمایندگان استان کرمانشاه توانستند در بین این 8 نفر قرار بگیرند.

محمد صالحی گفت: سعید احمدی کاراته کای شایسته وزن منفی 67 کیلوگرم کرمانشاهی است که توانست در بخش انفرادی سهمیه حضور در مسابقات جهانی آلمان را به دست آورد.

وی افزود: سامان حیدری نیز دیگر کاراته کای کرمانشاهی است که در بخش کومیته تیمی در مسابقات جهانی آلمان حضور خواهد داشت.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: مسابقات مذکور از تاریخ 14 تا 18 آبان ماه سال جاری به انجام خواهد رسید.