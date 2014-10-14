بهره مندی مدارس همدان از 80 فضای ورزشی/ هدف از آموزش و پرورش تربیت نسل سالم وتوانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی آموزشگاه پروین اعتصامی همدان اظهار داشت: در حال حاضر 80 فضای ورزشی در مدارس استان همدان وجود دارد که دانش آموزان از آن استفاده می کنند.

وی میزان بهره مندی دانش آموزان استان همدان از فضای ورزشی را 34 صدم متر مربع عنوان کرد و ادامه داد: از این مقدار نیز تنها 17 صدم متر مربع به صورت سالن سرپوشیده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره ورزش و جوانان استان همدان در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه می باید تا پایان برنامه پنجم توسعه این سرانه فضای ورزشی به 1.2 برسد، افزود: از سال 89 تا پایان سال 93 تعداد 100 سالن برای مدارس استان همدان قرار داده شده بود که امیدواریم با تکمیل پروژه ها به این عدد دست یابیم.

جعفری از ساخت 9 استخر برای دانش آموزان در استان همدان خبر داد و گفت: احداث 9 استخر از جمله اقداماتی است که در حال انجام است و با اضافه شدن این فضاها به سرانه ورزشی دانش آموزان قطعا دانش آموزان از فضای مطلوبی برخور دار می شوند.

وی در ادامه بیان داشت: چند سالی است که ورزش مدارس دچار تغییر و تحولاتی اساسی شده است و در بحث احداث سالن های ورزشی در مدارس اقدامات موثری انجام شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره ورزش و جوانان استان همدان از برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در استان همدان خبر داد و گفت: این المپیاد 26 مهر ماه آغاز می شود و دانش آموزان می توانند از فضاهای ورزشی این استان برای شرکت در این المپیاد استفاده کنند.

جعفری با اشاره به اینکه یکی از اهداف تربیت بدنی سلامت و تندرستی در مدارس است، اظهار داشت: دنبال تحقق اهداف تربیت بدنی هستیم و این مسابقات باعث آشنایی دانش آموزان با رشته های ورزشی، سلامت دانش آموزان و غیره است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک همدان نیز در این مراسم عنوان داشت: ورزش همواره مظلوم است و مسئولین ما متاسفانه آن طور که باید به ورزش اهمیت نمی دهند و ورزش در کشور نهادینه نشده است.

قوام الدین قوام در ادامه سخنانش با بیان اینکه برای رسیدن به نظام تربیت پویا و سالم هنوز راه زیادی باقیمانده است، عنوان داشت: با توجه به فقر حرکتی و مشکلات بین دانش آموزان و عدم نهادینه شدن ورزش بین مسئولان و دانش آموزان برای رسیدن به جامعه ای سالم توام با ورزش راه زیادی را باید طی کرد.

وی با تاکید بر این موضوع که مدیران و مربیان مدارس باید به دانش آموزان در کنار آموزش علم و دانش و مسائل شرعی به ورزش نیز اهمیت دهند، افزود: هدف از نظام آموزش و پرورش تربیت انسان سالم و توانمند است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک همدان تاکید داشت: باید به فیزیک و جسم دانش آموزان نیز توجه شود چرا که دشمنان تلاش می کنند تا به هر نحوی شده ذهن دانش آموزان ما را تحریف کنند اما باید با ترغیب دانش آموزان به امر ورزش از این موضوع جلوگیری کرد.

گفتنی است سالن ورزشی آموزشگاه پروین اعتصامی با 600 متر مربع و هزینه 300 میلیون تومان ساخته شده است.