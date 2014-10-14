نمایشگاه "اهواز در گذر تاریخ" به کار خود پایان داد

به گزارش مهر، نمایشگاه اهواز در گذر تاریخ به مدت هشت روز در محل مجموعه ورزشی کارگران اهواز واقع در منطقه کمپلو دائر شد و روزانه شاهد بازدید بسیاری از علاقمندان به تاریخ این خطه بود.

نمایشگاه "الاهواز عبر التاریخ"(اهواز در گذر تاریخ) درحالی مهمترین شخصیت‌ها و شاعران بزرگ اهواز را از قرن یک تا ۱۲ ه.ق به تصویر می‌کشد که به‌گفته فعالان و پژوهشگران میراث‌معنوی این استان هیچ نمادی از ابونواس اهوازی و شعرای بزرگ در شهر اهواز مشاهده نمی‌شود.

تاریخ اهواز همواره با رویکردهای مختلفی روایت شده است. اما تاریخ دوره اسلامی این شهر همواره کمتر مورد توجه تاریخ نگاران قرار گرفته است. مشعشعیان از جمله والیان این سرزمین بودند. آنها اولین حاکمانی بودند که برای نخستین بار روی سکه‌های خود از نام امامان شیعه و کلمات اسلامی ـ شیعی استفاده کردند.

این نمایشگاه طی هفت شب با دعوت از پژوهشگران مختلف استان و همچنین با دعوت از نماینده ولی فقیه و اعضای مجلس خبرگان رهبری برنامه سخنرانی و بررسی تاریخ علمای اهواز و استان را به بازدید کنندگان بیشتر معرفی می کرد.

مخالفان نمایشگاه حرف بی‌اساس می‌زنند

حضرت آیت‌الله شیخ محسن حیدري امام جمعة موقت اهواز و عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم اختتامیه نمایشگاه "اهواز در گذر تاریخ" در پاسخ به مخالفان برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه مجاهدت فی سبیل الله است.

حیدری افزود: حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان در نمایشگاه حجت و تایید شرعی این نمایشگاه است. من به برگزارکنندگان اکیداً توصیه می‌کنم از فریادهای مخالفان نهراسید. شما بر حق هستید و در مسیر حق بمانید حتی اگر رهروان آن اندک باشد.



وی اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه برگ افتخاری در تاریخ مردم عرب اهواز است و امیدوارم شاهد تکرار چنین نمایشگاه‌هایی باشیم. این نمایشگاه یک حرکت علمی و فرهنگی است که هویت اسلامي، شیعي، ایرانی و عربی مردم منطقه را بیان می‌کند.

وی در ادامه به چهار ویژگی خاص مردم عرب اهواز که آنها را نسبت به بقیه قومیات متمایز می‌کند اشاره کرد و گفت: اسلامیت، شیعه بودن، عرب بودن و ایرانی بودن را چهار ویژگی انسان عرب اهوازی است.

وی به ویژگی ایرانی بودن اشاره کرد و گفت ایرانی بودن ویژگی مشترک تمامی اقوام شامل فارس، عرب، کرد، ترک، لر، بختیاری و غيره است.

مهدی دغاغله قاری قرآن و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: نمایشگاه کاملا علمی بود و در آن شخصیت‌های برجسته جهان اسلام معرفی شدند.

دغاغله افزود: بسیاری از حوزه‌ها حتی موسیقی در این نمایشگاه پوشش داده شده و این قدرت و غنای نمایشگاه را نشان می‌دهد.

وی همچنین اظهار کرد: موسیقی‌های معروف عربی در استان از پیشینه تاریخي برخوردارند که در این نمایشگاه به شخصیت‌های موسیقی دان زمان مشعشعیان نیز پرداخته و معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است که این نمایشگاه با همین محور در آینده نزدیک نیز برگزار شود.