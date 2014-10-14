خوداتکایی ایران در رشته ارتوپدی/ بیماران ارتوپدی به خارج نمی روند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی روز سه شنبه در بیست و دومین کنگره انجمن ارتوپدی ایران که در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار شد، افزود: همکاران ارتوپد هر روز با دستیابی به یافته‌های جدید امتزاج بسیار خوب علوم پایه و ارتوپدی و شناخت عمیق بیولوژیک به رهیافت مناسبی در رشته ارتوپدی دست یافته‌اند.

به گفته وی، امروزه کمتر اقدامی در حوزه جراحی استخوان و آسیب‌شناسی در ایران وجود دارد که نتواند با دستهای توانمند همکاران ارتوپد انجام شود.

زالی ادامه داد: یکی از رشته‌هایی که به سرعت توانست در بخش اعزام بیماران به خارج از کشور به خوداتکایی دست یابد رشته ارتوپدی بود که تمام این دستاوردها مزین به نام بزرگان ارتوپدی در سراسر کشور است.

وی گفت: اساساً رشته ارتوپدی چه در زمان دستیاری و چه فوق‌تخصص، از نظر فیزیکی و نوع مواجهه با اختلالات استخوانی فی نفسه از سختی خاصی برخوردار است و معمولاً همکاران ارتوپدی از نظر فیزیکی با نوع متفاوتی از جراحی روبه‌رو هستند.

به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، امروز در عرصه ارتوپدی نوین و آشنایی همکاران جوان با این بخش، در جایگاه بسیار مناسبی قرار داریم و کمتر همکار ارتوپدی است که به بخش مسائل بیولوژیک استخوان و ترمیم بافت استخوان آشنا نباشد.

وی افزود: وقوف کامل همکاران ارتوپد به بخشهای نوین ارتوپدی و مسائل جدیدی که در رشته بایومکانیک ارتوپدی وجود دارد باعث شده است بتوانیم به پیشرفتهای زیادی در این عرصه دست یابیم و نهایت استفاده را از ظرفیت‌های موجود ببریم.

زالی درباره انجمن ارتوپدی ایران نیز خاطرنشان کرد: انجمن ارتوپدی ایران در کنار مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در بحث ارتوپدی نوین مجموعه‌ای را پدید آورده است که هر ساله در انجمن ارتوپدی به آن پرداخته می‌شود و محورهای آن در همایشها مورد بررسی قرار می‌گیرد که در وهله نخست، مسائل مبتلابه کشور است و در ثانی فرصتی مناسب است تا دستاوردهای ارتوپدی با همکاران مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: این همایش‌ها و سمپوزیوم‌ها در رشته ارتوپدی به شکلی صورت گرفته است که خواسته‌های نوین در بین همکاران صورت گرفته است.

زالی گفت: انجمن ارتوپدی از انجمنهای پیشتاز در عرصه صیانت از حقوق همکاران ارتوپد است که در واقع از انجمن‌های پر کار و مبتنی بر نظم حرفه‌ای و با پیشینه قوی است که باعث شده همکاران ارتوپد بتوانند در کنار مسائل علمی، حقوق صنفی خود را نیز به روشهای مختلف پیگیری کنند.