به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مهمان امروز برنامه تلویزیونی "متن –حاشیه" است تا به اظهارات چند روز پیش خود درباره آماده باش انتخاباتی زنان پاسخ بدهد.

در حالی که بیش از 17 ماه تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده است، در هفته گذشته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، آماده باش انتخاباتی داد و زنان را به شرکت فعال درانتخابات ترغیب کرد. این سخنان وی که با واکنش های بسیاری مواجه شد، امروز در برنامه "متن-حاشیه" مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین در بخش دیگر برنامه "متن-حاشیه" محسن کوهکن عضو شورای مرکزی جبهه پیروان رهبری و مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری و رئیس ائتلاف مردمی اصلاحات در مناظره‌ای به بررسی بایدها و نبایدهای پیش روی وزارت علوم می‌پردازند.

برنامه "متن، حاشیه" که کاری از معاونت سیاسی صداوسیماست، روزهای سه شنبه ساعت 19 از شبکه سه پخش می‌شود.

وحید ایمانی مجری این برنامه است و مهدی ترابیان تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.