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۱۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۶

در جلسه شوراي اداري استان ؛

استاندار جديد خوزستان معرفي شد

استاندار جديد خوزستان امروز در جلسه شوراي اداري استان معرفي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، در جلسه شوراي اداري استان خوزستان كه ظهر امروز با حضور وزير كشور، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اهواز و نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، آقاي حيات مقدم به عنوان استاندار جديد خوزستان معرفي شد.

حجت الاسلام پورمحمدي در سخناني از خدمات مهندس فتح الله معين استاندار سابق خوزستان تقدير به عمل آورد.

 

کد مطلب 238877

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