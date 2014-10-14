مانور ايمني در برابر زلزله و اطفاي حريق در خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود معزي معاون تربيت بدني آموزش و پرورش خوزستان پیش از ظهر امروز در مراسم نمادين استاني مانور ايمني در برابر زلزله و اطفاي حريق كه در دبيرستان هيئت امنايي حديث آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز برگزار شده بود، اظهار كرد: در كشور ما زلزله‌هاي مختلفي از جمله زلزله رودبار، بم و مورموری روي داد كه به علت عدم آمادگي مردم حوادث ناگواري براي هموطنان اتفاق افتاد. بسياري از دانش آموزان نيز در اين زلزله‌ها جان خود را از دست داده و يا اينكه به شدت مجروح شدند.



وي افزود: اگر دانش آموزان يا مردم در آن زمان با مسائل ايمني آشنا بودند هرگز تلفات جاني فراوان نداشتيم. اگر فرهنگ سازي به موقع انجام مي‌شد مي‌توانستيم از جان دانش آموزان و ساير مردم دفاع كنيم.

معزي تصريح كرد: طبيعتا آموزش پرورش براي كاهش تلفات حوادث و سوانح برنامه هاي مختلفي دارند از جمله برنامه امروز كه به منظور مقابله با حوادث و بلاهاي طبيعي اجرا شد.

معاون تربيت بدني آموزش و پرورش خوزستان بیان كرد:‌ اداره سلامت آموزش و پرورش استان برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگي مختلفي براي دانش آموزان خوزستان در هفته مقابله با بلاهاي طبيعي و زلزله از 19 مهر ماه لغايت 25 مهر تدارك ديده است.

سيد بهادر موسوي رئيس آموزش و پرورش ناحيه دو اهواز نيز در اين مراسم گفت: هدف از اجراي اين مانور آمادگي دانش آموزان در برابر زلزله و ترويج فرهنگ آمادگي در مقابل بلاياي طبيعي است. قطعا دانش آموزان به دليل يادگيري بسيار بالايي كه دارند و مي تواند آموزه‌هاي خود را به ساير افراد خانواده انتقال دهند قشر بسيار خوبي براي آموزش مسائل ايمني در مقابل بلاياي طبيعي هستند.

وي خطاب به دانش آموزان بيان كرد: شما هميشه بايد به مسائل ايمني توجه كرده و آمادگي لازم را در برابر همه بلايا داشته باشيد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مانور كه با همكاري سازمان جوانان هلال احمر استان و دانش آموزان مجري طرح دادرس، سازمان آتش نشاني، اداره آموزش و پرورش ناحيه دو، معاونت بهداشتي استان، مركز بهداشت شرق اهواز و كارشناسي سلامت و پيشگيري اداره آموزش و پرورش ناحيه دو برگزار شد راه‌هاي مقابله با بلاهاي طبيعي از جمله زلزله به دانش آموزان آموزش داده شد.

پناه‌گيري صحيح و خروج ايمن، آموزش شيوه‌هاي خاموش كردن آتش با كپسول آتش نشاني و شيوه‌هاي نجات مصدومين در هنگام زلزله از برنامه‌هاي جانبي اين مراسم بود.