نگهداری روزانه کودکان کار در مراکز بهزیستی به 20 استان کشور گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نفریه پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری، بیان کرد: طبق آخرین پژوهش ها، تقریببا 30 درصد کودکان کار از اتباع بیگانه هستند و 80 درصد دارای پدر و مادر هستند و تعداد کودکان کاری که بی خانواده هستند یا خانواده موثری ندارند، کم تر است.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی 14 سال است که در امور کودکان کار و خیابانی وارد شده است، گفت: رویکرد سابق ما بر نگهداری آنها در مراکز میان مدت، بلند مدت یا کوتاه مدت بود ولی با توجه به اینکه بیشتر این کودکان خانواده موثری دارند و از لحاظ قانونی هم نمی توان آن را در مراکز به شکل طولانی نگهداری کرد، رویکرد نوین بهزیستی روزانه است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در رویکرد روزانه در ساعاتی از روز وسایل تفریح، غذای گرم و خدمات آموزشی و روان شناسی در مراکز به این کودکان داده می شود.

نفریه با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت موفقیت آمیز بوده است، گفت: افراد زیادی جذب این مراکز شدند و آموزشهای مختلفی به آنها ارائه شد و ما از طریق این کودکان توانستیم وارد خانواده های آن ها شویم و مشکلاتشان را حل کنیم.

وی افزود: در رویکرد جدید تمام کار عملیاتی توسط سازمان های مردم نهاد انجام می شود و ما نیز هر جا با همراهی و همدلی و با حمایت های مالی بتوانیم در گسترش فعالیت ها به آن ها کمک می کنیم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه آمار دقیقی از کودکان بدون شناسنامه در کشور نمی توان ارائه داد: ولی در سال گذشته حدود 40 هزار کودک از تحصیل بازمانده اند که بیشتر آنها کودکانی بوده اند که می توانسته ام ادامه تحصیل دهند.

نفریه تاکید کرد: سازمان بهزیستی اگرچه برای ساماندهی کودکان خیابانی تلاش می کند ولی مهم تر پیشگیری است و تا وقتی که ورودی در این زمینه بیشتر از خروجی باشد هنوز کاری انجام نشده است و به همین بر پیشگیری تاکید داریم.

وی با بیان اینکه طرح یک وعده غذای گرم که برای حمایت غذایی از کودکان اجرا می شود، گفت: برای اجرای این طرح در روستا مهدها و مهدهای حاشیه ای اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور گفت: این طرح در همه استان های کشور اجرا می شود ولی روستامهدها و مهدهای حاشیه ای بعضی از استان ها مانند فارس تحت پوشش صد در صد طرح هستند.

نفریه همچنین عنوان کرد: در چند سال گذشته تعداد معتادان کشور نسبت به گسترش نیافته است ولی شدت اعتیاد که شامل مواردی مانند کم تر شدن سن اعتیاد، صنعتی شدن اعتیاد افزایش بیماری های ایدز و هپاتیت در بین معتادان و بیشتر دخیل شدن زنان در اعتیاد است، افزایش یافته است.

وی افزود: قبلا حدود سه تا پنج معتادان ما زن بودند ولی الان 15 درصد معتادان کشور را تشکیل می دهند.

سن اعتیاد در فارس به 11 سال کاهش یافته است

مدیرکل سازمان بهزیستی فارس نیز در این نشست گفت: سن شیوع آسیب های اجتماعی در استان در حال کاهش است به گونه ای که سن بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد به 11 سال کاهش یافته است.

مرتضی موسوی گفت: رشد 26.4 درصدی طلاق، رشد منفی چهار درصدی ازدواج، افزایش طلاق در سه سال اول زندگی و به ویژه سال اول ازدواج، رشد 3.4 درصدی همسرآزاری، رشد 67 درصدی فرار از منزل، رشد 10 درصدی زنان آسیب دیده اجتماعی و رشد 25 درصدی خودکشی در استان در سال 92 نسبت به سال 91، بیانگر جدی بودن آسیب های اجتماعی و شیوع و تنوع آن در استان ماست.

وی با اشاره به برگزاری همایش علمی کاربردی آسیب های اجتماعی در شیراز، گفت: این همایش امروز و فردا با شرکت معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، مدیران کل ستادی در حوزه آسیب های اجتماعی، مدیرکل امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون و با حضور کارشناسان آسیب های اجتماعی کل کشور به مدت دو روز در شیراز برگزار می شود.

مدیرکل سازمان بهزیستی بیان کرد: هدف از همایش ارزیابی عملکرد گذشته و شناسایی آسیب های موجود و آسیب های نوپدید، آینده پژوهی در این خصوص و تبادل تجربیات استان های مختلف کشور است.

موسوی عنوان کرد: واقعیت غیرقابل انکار این است که تحولات سریع و همه جانبه در دوران معاصر به ویژه در دو دهه اخیر مانند صنعتی شدن، شهر نشینی، رشد علم و تکنولوژي و دسترسی آسان به اطلاعات، رشد سریع فضاهای مجازی و شکسته شدن مرزها جغرافیایی و تداخلات و تهاجمات فرهنگی از یک طرف و عدم آمادگی و برنامه ریزی جامع از طرف دیگر ایران را با آسیب های اجتماعی با گستره وسیع و متنوع مواجه کرده است.

وی ادامه داد:در استان فارس به عنوان یکی از استان های بزرگ کشور ضمن تاثیرپذیری از مشکلات مذکور به علت فقر و بیکاری چند سال گذشته که ناشی از خشکسالی که پایه اقتصادی استان است و عدم رشد صنعت گستره آسیب های اجتماعی بیشتر شده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی فارس افزود: مهاجرات بی رویه از شهرستان ها به مرکز استان یا از استانهای دیگر به فارس به علت موارد مذکور آسیب های اجتماعی مضاعف شده است.

موسوی اظهار کرد: آمارها نشانگر این است که وضعیت اجتماعی در استان فارس مطلوب نیست.

وی اعلام کرد: سازمان بهزیستی در بحث ساماندهی آسیب های اجتماعی رسد و آینده پژوهی در خصوص آسیب های اجتماعی و آسیب های نوپدید، برنامه های متنوعی را در حال اجرا و در دست تدوین دارد.

مدیرکل سازمان بهزیستی فارس ابراز داشت: با توجه به دو شاخصه مهم آسیب های اجتماعی یعنی چند وجهی و چند عاملی بودن آنها سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیست و رویکرد جدید ما به ضمن آینده پژوهی و تدوین برنامه های دانش محور جامعه استانی به سمت مطالبه گری خواهد بود.

موسوی افزود: سازمان بهزیستی به عنوان ترمینال آسیب های اجتماعی نسبت به دستگاه هایی که در این زمینه قصور داشته باشند رویکرد مطالبه گری دارد.