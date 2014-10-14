معاون مالی اداری شهرداری درباره پرداخت نکردن بودجه سازمان آتش نشانی پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر؛‌ علیرضا دبیر با اشاره به دو مصوبه و یک لایحه ای که در این باره در دستور کار شورا قرار داشته بیان داشت:‌ شورای سوم مصوبه ای درباره پرداخت فوق العاده به آسیب دیدگان و معلولان سازمان آتش نشانی داشت و مصوبه ای دیگر هم با موضوع پیشنهاد به دولت برای محسوب کردن فوت شدگان آتش نشانی به عنوان شهید ارائه شد.

وی افزود:‌ یک لایحه دیگر هم درباره تدوین دستورالعمل اعطای تسهیلات به خانواده ها جان باختگان در کمیسیون سلامت و خدمات شهری در حال بررسی است که تصویب آن به بهبود وضع معیشت این کارکنان کمک خواهد کرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه کمک سرمایه ای آتش نشانی باید به روز به این سازمان تخصیص پیدا کند اظهار داشت:‌ این بودجه باید صرف تجهیزات و ساختمان های آتش نشانی شود و در واقع ما باید آن را تخصیص یافته تلقی کنیم.

دبیر پرداخت نکردن بودجه کمک سرمایه ای را تخلف معاون مالی و اداری شهرداری دانست و تاکید کرد: اگر این بودجه به سازمان آتش نشانی پرداخت نشده معاون مالی و اداری شهرداری باید پاسخ دهد چرا این رقم را به آتش نشانی پرداخت نکرده اند؟

وی توضیح داد: در موضوع هزینه ای ۲۴۵ میلیارد تومان در ابتدای سال به سازمان آتش نشانی کمک کردیم و در بودجه شرکت ها و سازمان ها هم اجازه افزایش ۳۶ میلیارد تومان دیگر را هم به شهرداری دادیم.

وی با اشاره به اینکه در سازمان آتش نشانی ۹۰ درصد کارکنان ورزشکار هستند و ما از تمام مصوبات آنها دفاع می کنیم؛ خاطر نشان کرد: امسال مجوز افزایش نیرو برای مجموعه های جدید را به این سازمان دادیم و با سختی و زیان آور بودن مشاغل این سازمان موافق هستم.

