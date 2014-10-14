نمایش 10 فیلم از کارگردان ایرانی در جشنواره مونترال

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم سینمایی مونترال در 43 سال برگزاری خود در بخش مرور آثار 10 فیلم از محمد شیروانی را به نمایش می گذارد.

6 فیلم کوتاه «دایره»، «رضایت دادن»، «گیلاس هایی که کمپود شد»، «شهر آرام» و «کنسرو ایرانی» و چهار فیلم بلند «صفر بیست و یک»، «دستور آشپزی»، «هفت زن نابینا» و «لرزاننده چربی» که در سال 2013 برنده ببر طلایی جشنواره روتردام شده بود از این فیلمساز در مونترال به نمایش درمی‌آید.

فیلم «ناف» ساخته محمد شیروانی نیز به عنوان یکی از 3 اتفاق ویژه جشنواره پخش خواهد شد.

این فستیوال هر سال در بخش مرور آثار به بررسی آثار فیلمسازان آوانگارد و مستقل جهان می پردازد و امسال آثار محمد شیروانی فیلمساز مستقل ایرانی در کنار پدرو کوستا فیلمساز پرتغالی، پیتر ویتنونیک مستندساز کانادایی، لارن باکال بازیگر آمریکایی، ژان کلود لازان فیلمساز کانادایی، پیتر پتری فیلمساز کانادایی، هارون فرخی فیلمساز آلمانی نمایش داده می شود.

این جشنواره قدیمی‌ترین فستیوال کانادا است که در سال 1971 تاسیس شده و محلی است برای گردهمایی فیلمسازان مستقل و تجربه گرا.

این جشنواره از 8 تا 19 اکتبر برگزار می شود.