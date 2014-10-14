شناسایی فلسطین از سوی انگلیس شکستی برای نتانیاهو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اسحاق هرزوگ یکی از مخالفان کابینه بنیامین نتانیاهو در واکنش به طرح نمادین شناسایی کشور فلسطین از سوی انگلیس گفت: این اقدام بیانگر شکست بنیامین نتانیاهو و آویگدور لیبرمن است.

وی گفت: بادهای تند از هر سو در جهان به سوی اسرائیل می وزد اما نتانیاهو و لیبرمن مواجهه با واقعیت ها را نمی پذیرند. من اگر جای بنیامین نتانیاهو بودم ابتکار عمل عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر را درباره روند صلح می پذیرفتم.

خاطرنشان می شود نمایندگان مجلس عوام با 247 رای موافق در برابر 12 رای مخالف با طرح به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین موافقت کردند.

تصویب این طرح نمادین بوده و هیچ الزامی را برای دولت انگلیس در خصوص کشور مستقل فلسطین ایجاب نمی کند اما با این وجود می تواند عاملی باشد تا سازمان ملل متحد موضوع کشور مستقل فلسطین را با جدیت بیشتری دنبال کند.