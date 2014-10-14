به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر خردمند توضيح داد: در اين برنامه به گونه اي تهيه شده است تا مهمترين قطعات و تجهيزات مورد استفاده مانند توربين ها، كمپرسورها و پمپ‌هاي فرآيندي به ترتيب اولويت بومي سازي شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر خردمند توضيح داد: در اين برنامه به گونه اي تهيه شده است تا مهمترين قطعات و تجهيزات مورد استفاده مانند توربين ها، كمپرسورها و پمپ‌هاي فرآيندي به ترتيب اولويت بومي سازي شود.

وي اظهار داشت: در سال هاي گذشته نسبت به بومي سازي برخي قطعات توربين ها و پمپ ها اقداماتي صورت گرفت كه اكنون براي ساخت تمام مجموعه توربين و پمپ گام هاي مهمي برداشته شده است.

خردمند گفت: سال گذشته در مورد پمپ BB3 به نتايج قابل قبولي دست يافتيم و يك سازنده توانمند داخلی براي ساخت آن در نظر گرفته شد كه اميدواريم ساخت آن را در مدت يكسال به انجام برساند.

مدير تداركات و امور كالاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب گفت: در خصوص کمپرسورهای فرآیندی نيز این روند را پیگیری کردیم و خوشبختانه نتیجه خوبی گرفتیم و در آینده نزديك مجموعه كامل توربين گازي ساخته خواهد شد.

وي افزود: در سال جاري یکی از اقلام پیچیده توربین های گازي كه تا یک سال پیش هیچ تولیدی از آن نداشتیم بومي سازي شد كه در نمایشگاه تخصصي تجهيزات صنعت نفت خوزستان در آذرماه امسال رونمايي مي شود.

خردمند با اشاره به افزايش تلاش‌هاي اين شركت براي بومي سازي تجهيزات صنعت نفت در سال هاي اخير گفت: طی دهه 80 حدود 1850 قلم کالا داخلی سازی شده بود، اما از سال 90 تا كنون بيش از 10 هزار قلم کالا و تجهیز مهم در داخل كشور ساخته شده و در حال ساخت است.