مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر منطقه دو کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر منطقه دو کشور صبح امروز سه شنبه در مشهد برگزار شد.

این مراسم با حضور حمید طباطبایی معاون هنری ارشاد خراسان رضوی و دبیر جشنواره تئاتر منطقه دوکشور در مشهد، سرهنگ کمالی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان، صدرا یوسفی و علی روحی قائم مقام و دبیر اجرایی این جشنواره و هنرمندان مطرح تئاتر و نمایش استان از جمله محمد علی لطفی، تیمور قهرمان، حمیدرضا سهیلی، حسین طاهری، علوی و علیرضا سوزنچی برگزار شد.

در این مراسم هنرمندان گروه های نمایشی مختلف از سراسر کشور به همراه هنرمندان و مسئولان خراسان رضوی با جانبازان آسایشگاه امام خمینی(ره) به عنوان قهرمانان جنگ دیدار کردند.

در روز اول این جشنواره نمایش "دودمان" به نویسندگی و کارگردانی فرزاد باقری از استان کرمان به عنوان اولین نمایش در جشنواره تئاتر منطقه دو کشور ساعت 11 و 30 دقیقه در سالن تئاتر بهار مشهد به روی صحنه رفت.

همچنین حسین مسافرآستانه، علی نقی‌پور، قاسم زارع، عطا الله کوپاشل و کیوان نخعی به عنوان داوران بیست ‌وششمین جشنواره تئاتر منطقه دوی کشور در مشهد معرفی شدند که ‌داوری ۱۷نمایش شرکت کننده خواهند پرداخت.

حسن پارسایی نیز از منتقدان برجسته تئاتر کشور به عنوان منتقد، نمایش های شرکت کننده در این را جشنواره نقد می کند.

گفتنی است؛ اجرای نمایش‌های جشنواره منطقه دو مشهد در سالن‌های بهار، سالن اصلی تئاتر شهر، سالن هنرستان هنرهای زیبا از 22 تا 24 مهرماه ادامه دارد.