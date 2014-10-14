بیش از نیمی از سطح زیر کشت محصول پسته استان سمنان در دامغان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیان نژاد صبح دوشنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار و توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با توجه به رشد و توسعه سطح زیر کشت باغات پسته در این استان گفت: از قریب 16هزار هکتار باغ پسته بیش از 70 درصد سطح کشت و از 38 هزار تن تولید بیش از 77 درصد تولید در شهرستان دامغان است.

وی با اشاره به افزایش راندمان و تاکید بر تولید محصول سالم پسته پیشنهاد کرد: تعاونی پسته کاران دامغان باید به دنبال ظرفیت سازی صادرات این محصول باشد.

نماینده گمرک استان سمنان با اشاره به موضوع استاندارها و استاندارهای اجباری در خصوص صادرات به اروپا بیان کرد: برای اعزام کارشناس به شهرستان دامغان برای ترخیص کالا مشکلی وجود ندارد.

در جلسه کمیته تنظیم بازار و توسعه صادرات محصولات کشاورزی که با حضور مسئولان بخش کشاورزی و دیگر اعضاء در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تشکیل شد راهکارهای توسعه صادرات پسته و رفع موانع آن بررسی شد.

در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا سازمان تعاون روستایی استان یمنان درخصوص ساماندهی تعاونی پسته کاران دامغان با همکاری دیگر بخش ها اقدام کند و مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز کلیه موارد مربوط به صادرات پسته از جمله آزمایشگاه و مباحث استاندارد را پیگیری و اقدام کند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان نیز می بایست طبق نظر کمیسیون واگذاری، اراضی مورد نیاز برای کشت پسته را به متقاضیان واگذار کرده و انجمن پسته با همکاری بهره برداران برای جشنواره پسته در سال آینده برنامه ریزی کند و لیست مشخصات صادر کنندگان پسته توسط مدیریت جهاد کشاورزی دامغان، انجمن پسته و صنف کشاورزی شهرستان به ستاد تنظیم بازار و مدیریت باغبانی سازمان ارائه شود.