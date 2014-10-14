دکتر مهدی علیزاده، در گفتگو با خبر مهر افزود: به دنبال تصویب تعرفههای درمانی سال ۹۳ ، جلسات منظمی در دو ماه گذشته با حضور انجمنهای علمی گروه توانبخشی کشور، گروه کارشناسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نماینده سازمان بهزیستی و نماینده سازمان بیمه سلامت برگزار شده است تا برنامه پوشش بیمهای افرادی که تحت درمانهای توانبخشی قرار دارند تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه تدوین برنامهای جامع برای پوشش بیمهای خدمات توانبخشی از مهمترین اهداف انجمنهای علمی توانبخشی کشور بوده و در حال حاضر با پیگیریهایی که از سوی این انجمنها صورت گرفته و مساعد بودن نظر متولیان دولتی به این خدمات بیمهای،، امیدواریم تا پایان سال جاری این بیمه درمانی اجرایی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، محل برگزاری این جلسات را وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده و گفت: با توجه به هزینههای سنگین درمانی که خانوادههای افراد دارای معلولیت و یا ناتوانی ذهنی و جسمی و اختلالات رشدی و عصبی نظیر اختلال اتیسم به دوش می کشند، اجرای برنامه یاد شده از ضروریات فعالیتهای بیمه سلامت در جامعه به شمار میرود.
دکتر علیزاده اظهار داشت: سنگینی هزینههای درمانی سبب شده است تا خود شخص وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و نماینده بیمه سلامت، مصر به ایجاد خدمات بیمهای و تسریع در اجرای آن برای این گروه از افراد جامعه باشند.
دکتر علیزاده خاطرنشان کرد: به طور مثال هماکنون خانواده یک کودک مبتلا به اختلال اتیسم بار سنگین هزینه درمانی ماهانه ۱۵ تا ۲۵ میلیون ریالی را به دوش میکشد و اگر نتواند این هزینهها را برای درمان فرزندش مهیا سازد به طور حتم سرانجام فرزندش چیزی جر بیشتر شدن اختلالات ذهنی و دور شدن وی از جامعه نخواهد بود.
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