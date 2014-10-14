تفريغ بودجه اتوبوسراني مشهد در سال 92 تصويب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در چهلمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شورا برگزار شد، تفریغ بودجه سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد درسال 92 مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.

در تبصره این طرح آمده است هر نوع پرداخت سازمان اتوبوسرانی و شهرداری به شرکت "اتیک" خارج از مصوبه مورخ 25 فروردین سال 89 و قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و شرکت "اتیک" كه مفاد و تعهدات شرکت "اتیک" را تغییر داده و به تصویب شورای شهر مشهد نرسیده است، مورد تایید نبوده و وجوه ماخوذه به شهرداری مشهد باید بازگردانده شود.

در تبصره بعدی این طرح نیز ذکر شده با توجه به گزارش حسابرسی سال 92 سازمان اتوبوسرانی مبنی بر بدهی 48 میلیار ریالی شرکت "اتیک" به سازمان اتوبوسرانی، شهرداری موظف است در اسرع وقت اقدام به وصول وجوه مذکور از شرکت "اتیک" نماید و حداکثر ظرف دو هفته گزارش توجیهی و نتیجه اقدامات را به شورای شهر مشهد ارائه دهد.

همچنین در تبصره آخر ماده واحده 1 تفریغ بودجه سال 92 مقرر شد كه شهرداری علاوه بر ارائه گزارش عملكرد شركت اتیك، ضرر و زیان و تاخیرات ناشی از عدم اجرای صحیح و كامل تعهدات شركت را محاسبه و از حساب فی مابین وصول نماید و نتیجه اقدامات را حداكثر تا 2 ماه آینده به شورای شهر مشهد ارائه كند.