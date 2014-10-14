مراجعه بالغ بر 2 هزار نفر در استان سمنان به دلیل نزاع به مراكز پزشكي قانوني

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شاطری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال دو هزار و 366 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه كردند ادامه داد: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد مراجعان نزاع دو هزار و 326 نفر بود، دو درصد افزايش يافته است.

وی افزود: از كل مراجعان نزاع در پنج ماهه امسال يك هزار و 581 نفر مرد و 785 نفر زن بودند.

به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان در مدت مشابه سال قبل يكهزار و 612 نفر از مراجعان نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان سمنان مرد و 714 نفر زن بودند.

شاطری در خاتمه اظهار داشت: در مرداد ماه سالجاري نيز آمار مراجعان نزاع با هفت درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 466 مورد رسيده است.