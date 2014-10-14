حمایت ویژه وزارت ارشاد از نشریات کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مدیران مسئول و سردبیران نشریات کودک و نوجوان صبح امروز سه شنبه 22 مهر با حضور در ساختمان معاونت مطبوعاتی ارشاد با حسین انتظامی دیدار و گفتگو کردند. فعالان مطبوعاتی نشریات کودک و نوجوان با تشکر از برپایی چنین نشستی به بیان دیدگاه‌های خود درباره نمایشگاه مطبوعات و فعالیت نشریات در حوزه کودک و نوجوان پرداختند.

برخی موارد عنوان شده در این نشست در بخش بیستمین نمایشگاه مطبوعات به شرح زیر بود: پیشنهاد جداشدن بخش ویژه نشریات کودک و نوجوان در نمایشگاه، جانمایی مناسب برای نشریات کودک، استفاده از ظرفیت نمایشگاه در خصوص افزایش مخاطبان خانواده نشریات کودک، برپایی بخش جنبی ویژه کودک و نوجوان در همجواری غرفه‌های این بخش در نمایشگاه، برپایی کارگاه های متنوع برای کودکان در ایام نمایشگاه، برگزاری نشست های تخصصی با حضور اهالی رسانه و مخاطبان نشریات کودک و نوجوان، برپایی مسابقات کاربردی ویژه مخاطبان کودک و نوجوان نمایشگاه، اضافه شدن نشریات «کودک یاری» در بخش نشریات کودک و نوجوان.

همچنین درباره مباحث کلی مرتبط با نشریات کودک و نوجوان موارد ذیل مطرح شد: تقویت مبانی پژوهشی در بخش نشریات کودک و نوجوان، حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پایان نامه‌های مرتبط با روزنامه‌نگاری در حوزه کودک، برپایی نمایشگاه‌های فصلی در اجتماعات کودکان و نوجوانان، استفاده از ظرفیت وزارت آموزش و پرورش برای توزیع و تبلیغ نشریات کودک، تعامل با صدا و سیما برای تبلیغ نشریات کودک، توجه به بیمه نویسندگان و خبرنگاران نشریات کودک، بهبود وضعیت توزیع نشریات کودک با حمایت ویژه وزارت ارشاد و...

حسین انتظامی نیز در این نشست با استقبال از پیشنهادات ارائه شده و تاکید بر تداوم چنین نشست‌هایی به پیشنهاد و میزبانی حضار، گفت: نگاه دولت در برپایی نمایشگاه و رفع موانع موجود، انجام امور توسط اهل فن و صنوف است. در مواردی هم که عنوان شد، هر آنچه که به تصویب نهایی این جمع برسد، قابل اجرا خواهد بود و معاونت مطبوعاتی نهایت همکاری را در عملیاتی شدن آن انجام می‌دهد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین با اشاره به طرح اشتراک نیم بهای نشریات، این طرح را راهکاری مناسب برای افزایش توان اقتصادی و مخاطبان نشریات در کنار توزیع هدفمند نشریات عنوان کرد.

وی در خصوص بیمه نویسندگان و خبرنگارن نیز به طرح معاونت مطبوعاتی برای پرداخت حق بیمه خبرنگاران به صاحبان رسانه‌ها اشاره و تاکید کرد: در این طرح با ارائه لیست خبرنگاران هر رسانه، وزارت ارشاد مبلغ کامل بیمه را پرداخت می‌کند ضمن اینکه نشریات غیرخصوصی نیز می‌توانند در این طرح حضور داشته باشند و از پرداخت نیم بها بهره ببرند.

انتظامی همچنین از انجام طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با مطبوعات حوزه کودک و نوجوان استقبال کرد و خواستار بیان جزئیات این بسته حمایتی از سوی مدیران نشریات کودک شد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در این دیدار همچنین با اشاره به توجه ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد به نشریات حوزه کودک، این حوزه مطبوعاتی را بسیار مهم و مبنای فعالیت های آتی در کشور دانست.

در این دیدار مدیران مسئول و سردبیران نشریاتی چون سلام بچه‌ها، رشد، دوست، کیهان بچه‌ها، پوپک، ملیکا، شاهد کودک، همشهری بچه‌ها، ماهک، سروش کودکان، قلک، نبات، سنجاقک، دوچرخه، باغ و شهرزاد، حضور داشتند.