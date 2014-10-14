به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی یوسفی ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح انحراف رودخانه دره‌گپ گناوه اظهار داشت: رودخانه فصلی دره گپ گناوه از کار شهر گناوه عبور می‌کند که در برخی از فصول به ویژه درهنگام وقوع بارندگی‌های شدید در بالا دست موجب می‌شود.

فرماندار شهرستان گناوه ادامه داد: این رودخانه از شرق تا جنوب گناوه امتداد دارد که به عنوان یک تهدید جدی برای مردم گناوه محسوب می‌شود و باید برای رفع خطرات آن، ساماندهی شود.

یوسفی در ادامه با تاکید بر اینکه رودخانه دره‌گپ گناوه باعث ورود خسارت‌های فراوانی به منازل و تاسیسات شهری گناوه شده است، تصریح کرد: طغیان رودخانه دره گپ همواره یک تهدید جدی است که باید با آن مقابله کرد.

وی به برخی از مشکلات به ویژه بستر کم این رودخانه اشاره کرد و بیان داشت: بستر اصلی رودخانه برای هدایت میزان آب های ورودی توان لازم را ندارد و احتمال بروز خطرهای مختلفی وجود دارد.

فرماندار شهرستان گناوه اضافه کرد: به منظور تامین امنیت ساکنان منطقه و جلوگیری از بروز مجدد خسارات به مردم، اجرای فازهای دوم و سوم پروژه انحراف دره گپ ضروری است.

طرح انحراف رودخانه دره‌گپ در سه فاز اجرا می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر نیز اظهار داشت: این رودخانه مشکلات زیادی را تاکنون ایجاد کرده است که باید با اجرای بخش های مختلف طرح‌های انحراف این رودخانه زمینه را برای کاهش خسارات و خطرات فراهم کنیم.

شاپور رجایی اضافه کرد: این رودخانه از اطراف شهر گناوه عبور می‌کند و یک تهدید برای مردم محسوب می‌شود و انجراف این رودخانه می‌تواند در کاهش مشکلات نقشی اساسی داشته باشد.

وی اجرای طرح انحراف رودخانه را به عنوان یک راهکار بسیار مهم و اساسی در این زمینه عنوان کرد و بیان داشت: پروژه انحراف رودخانه در سه فاز طراحی شده است و فاز نخست آن به مرحله اجرا درآمده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به توقف فازهای دوم و سوم انحراف رودخانه دره‌گپ به علت عدم تامین اعتبار، اضافه کرد: عملیات احداث فاز دوم این پروژه به زودی با اختصاص اعتبارات مورد نیاز اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته در هنگام بارندگی‌ها شاهد وقوع مشکلاتی از جمله شکسه‌شدن خط لوله آب سراسری انتقال آب به شهرستان گناوه و همچنین خطرات جانی و مالی برای مردم در این شهرستان و مناطق اطراف این رودخانه بوده‌ایم.