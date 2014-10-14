فعالیت 11 واحد نمونه تولیدی استاندارد در کرمان/ ۱۰ هزار متر زمین به استاندارد رفسنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شرافت صبح سه شنبه در همایش روز جهانی استاندارد در رفسنجان با گرامیداشت هفته استاندارد اظهار داشت: کیفیت در واحدهای تولیدی حرف اول را می زند و واحدهای تولیدی باید از لحاظ کیفی رو به پیشرفت باشند.

وی ایجاد کیفیت را منوط به تلاش و کوشش کارگران و مدیران واحدهای صنعتی دانست و تصریح کرد: با افزایش کیفیت کالا به اقتصاد کشور کمک کرده و نیاز کشور به کالای خارجی را کاهش می دهیم و از تولیدات بی کیفیت به بازار داخلی جلوگیری می شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان با تأکید بر اینکه باید از ورود کالای بی‌کیفیت به بازار جلوگیری شود، ابراز داشت: 11 واحد نمونه تولیدی در استان داریم که دو واحد از رفسنجان است و در زمینه واحدهای آزمایشگاهی نیز سه واحد نمونه از استان در کشور مطرح است که یکی از آنها متعلق به رفسنجان است.

شرافت خاطرنشان کرد: انتخاب شرکت سیمان ممتازان به عنوان واحد نمونه کشوری از دیگر افتخارات استان کرمان محسوب می‌شود که امیدواریم واحدهایی در شهرستان رفسنجان در سال های آینده در این بخش نیز منتخب شود.

به گفته وی رفسنجان از شهرستان‌هایی است که واحدهای تولیدی با کیفیت و خوبی در سطح استان و کشور دارد.

پیگیری راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی سموم در رفسنجان

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ استاندارد در جامعه، گفت: شاهد هستیم که کالا های کم کیفیت و بی کیفیت به دست مردم می رسد و سلامت آنان را به خطر می اندازد.

حسین آذین موضوع استاندارد در کالاها را بسیار مهم دانست و یادآور شد: با توجه به گستردگی بازار رقابت از سال های قبل و تلاش سودجویانه تعدادی، باید با همکاری یکدیگر تولیدات با کیفیتی ارائه و به مردم عرضه کنیم.

وی افزود: توطئه‌های استعمار در تضعیف فرهنگ کار و سودجویی ادامه دارد و کالاهای بی‌کیفیت مانند سموم تقلبی بار اقتصادی بزرگی بر دوش مردم گذاشته است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس سلامت مردم را دارای اهمیت دانست و اضافه کرد: بخش مهم آن مشکلات فرهنگی است که هنوز برای مردم تعریف نشده و مردم بدون آگاهی از محصولات استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: قرار بود آزمایشگاه کنترل کیفی سم با همکاری مرکز تحقیقات پسته در دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان راه‌اندازی شود که با توجه به مشکل ارز این امر مهم میسر نشد اما پیگیری همچنان ادامه دارد چرا که سموم تقلبی زیادی در سال‌های اخیر به بازار وارد شده و هیچ تاثیری در بخش کشاورزی نداشته است.

لزوم مبارزه با مافیای قاچاق

وی با بیان اینکه در ورای سموم دفع آفات، مافیایی در کشور وجود دارد که باید با آن‌ها مبارزه کرد، تصریح کرد: سال 90 حدود 40 میلیارد تومان گردش مالی مصرف سموم بوده که یک سال بعد از آن 30 میلیارد تومان شده اما هنوز هم مشکل وجود سموم تقلبی وجود دارد.

آذین گفت: سودجویان در این زمینه سموم تاریخ گذشته را با قیمت نازل خریداری می‌کنند و در زیرزمین‌ها بسته‌بندی و تحویل کشاورز بی‌خبر از همه جا می‌دهند که این سموم علاوه بر ناکارآمدی، سرطان‌زایی و عوارض دیگری هم دارند.

وی با بیان این مطلب که از 66 میلیارد دلار واردات، بخش عمده‌ای به صورت قاچاق وارد می‌شود، ادامه داد: از یک میلیارد و 800 میلیون دلار گوشی همراهی که وارد می‌شود 260 میلیون دلار رسمی است و مابقی قاچاقی وارد می‌شود.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اداره استاندارد فعلی در شان رفسنجان نیست و باید نسبت به آن توجه ویژه شود و نسبت به تامین نیروی انسانی آن نیز باید از سوی متولیان امر رسیدگی شود.

در این مراسم شرکت آبرسانان کرمان، لوله و پروفیل رفسنجان به عنوان واحدهای نمونه استانی معرفی و از مدیران واحدهای نمونه شهرستانی شامل شایان کاو، کابل ولیعصر، روغن موتور پردیس، اروند چرخ، کاشی فخار، شرکت تعاونی پسته، کاشی الماس کویر، کاشی برلیان، آرد توکل به دلیل دارا بودن بیشترین گواهی خوداظهاری تجلیل به عمل آمد.

هم چنین مسئولین کنترل کیفی بیش از هفت واحد نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.