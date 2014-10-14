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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۷

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار 940 هزارتومان، طرح قدیم 939 هزارتومان، نیم سکه 472 هزارتومان، ربع سکه 268 هزارتومان و سکه گرمی 172 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1233 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3251 تومان، هر یورو را 4145 تومان، هر پوند را 5227 تومان و هر درهم امارات را 889 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 940000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 939000
نیم سکه 472000
ربع سکه 268000
گرمی 172000
هر گرم طلای 18 عیار 96100
نوع ارز  
دلار 3251
یورو 4145
پوند 5227
درهم 889

 

 

 

کد مطلب 2388854

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