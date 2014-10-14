به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار 940 هزارتومان، طرح قدیم 939 هزارتومان، نیم سکه 472 هزارتومان، ربع سکه 268 هزارتومان و سکه گرمی 172 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1233 دلار است. در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3251 تومان، هر یورو را 4145 تومان، هر پوند را 5227 تومان و هر درهم امارات را 889 تومان اعلام کردند. جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه (قیمت‌ها به تومان) نوع سکه قیمت بازار سکه‌تمام‌طرح‌جدید 940000 سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 939000 نیم سکه 472000 ربع سکه 268000 گرمی 172000 هر گرم طلای 18 عیار 96100 نوع ارز دلار 3251 یورو 4145 پوند 5227 درهم 889