بارش باران پاییزی از فردا در قم/ افزایش دمای هوا طی روزهای آینده

محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز سه‌شنبه هوای قم صاف و در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر خواهد بود، گفت: در روز چهارشنبه و پنج شنبه هوا نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران خواهد بود.

وی عنوان کرد: حداقل دمای امروز هفت درجه و حداکثر دما 26 درجه، حداقل دمای چهارشنبه 10 درجه و حداکثر دما 23 درجه و حداقل دمای پنجشنبه 11 درجه و حداکثر دما 27 درجه خواهد بود.

کار‌شناس پیش بینی اداره کل هوا‌شناسی قم گفت: دمای هوای تا اوایل هفته آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد.

وی بیان کرد: طی سه روز آینده وزش باد شدید نیست و حداکثر سرعت وزش باد امروز 20 کیلومتر بر ساعت، چهارشنبه 25 کیلومتر بر ساعت و پنج شنبه 35 کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

ترابیان در ادامه گفت: میزان بارش باران روز گذشته در ایستگاه شکوهیه 2 دهم و در سلفچگان پنج دهم بوده است.

کار‌شناس پیش بینی اداره کل هوا‌شناسی استان قم بیان کرد: بارش باران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیشتر از بارش باران روز گذشته خواهد بود.