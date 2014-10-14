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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۵

تلفات سنگین اعضای طالبان در سه‌ ولایت افغانستان

تلفات سنگین اعضای طالبان در سه‌ ولایت افغانستان

در جریان عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته در سه‌ ولایت این کشور 33 عضو طالبان کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، وزارت کشور افغانستان از تلفات سنگین اعضای طالبان در عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته در سه‌ ولایت این کشور خبر داد.

در جریان این عملیات در ولایت های کنر، قندهار و پکتیا 26 عضو طالبان کشته، هفت نفر زخمی و شش فرد دیگر بازداشت شدند.

در این عملیات ها همچنین مقداری جنگ‌ افزار به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاد، این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نکرده اند.

کد مطلب 2388859

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