به گزارش خبرنگار مهر، ووهونگ بو، معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در نیویورک (DESA) در سمپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی گردشگری پایدار با رویکرد یکپارچه سازی سیاست های بین بخشی در برنامه ریزی توسعه پایدار ملی که پیش از ظهر سه‌شنبه در مرکز پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه با حضور مقامات خارجی و کارشناسان گردشگری برگزار شد، بیان کرد: در (DESA) از برگزاری این برنامه و مشارکت در این کنفرانس قدردان شما هستیم. این حضور و برگزاری چنین برنامه ای در سطح بالا بلندپایه توسط متخصصان نمادی از اهمیت سمپوزیوم است.

وی افزود: کارگروه مجامع سازمان ملل مجموعه ای از اهداف توسعه پایدار را برای کمک به ما پیشنهاد کرده تا بتوانیم اهداف توسعه هزاره را در معرض مسیر پایدارتر قرار دهیم. یکی از آن اهداف این است که جوامع بین المللی تا سال 2030 بتوانند سایت های مختلفی را تبیین کنند و گردشگری پایدار را ارتقاء دهند ما باید سریع عمل کنیم چون گردشگری یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی در جهان است و در سال 2012 باعث 9 درصد تولید ناخالص داخلی در جهان بوده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در نیویورک (DESA) افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده تا سال 2030 تعداد گردشگران بین المللی به یک میلیارد و 800 میلیون نفر می رسند در دو دهه اخیر بخش گردشگری رشد چشمگیری داشته است، این رشد در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است؛ چراکه ورود گردشگر در کشورهای در حال توسعه 45 درصد بیشتر است.

ووهونگ بو تصریح کرد: اگر برنامه ریزی و حمایت از گردشگری مناسب نباشد می تواند توسعه پایدار را تهدید کرده و به میراث فرهنگ ها و تنوع زیستی آنها آسیب برساند. سیاست های گردشگری بسیار مهم هستند و می توانند در گفتگوی تمدن ها تاثیر زیادی داشته باشند.

وی ادامه داد: گفتگوی تمدن ها که چند سال پیش توسط ایران مطرح شد، تصادفی نبوده بلکه با یک برنامه ریزی از قبل تعیین شده، انجام گرفته است، در زمینه گردشگری پایدار می تواند به چنین گفتمانی کمک کند و از خشونت در سطح جهانی جلوگیری کرده و صلح را ترویج کند. بر این باورم که مردم ایران و رئیس جمهور این کشور می توانند نقش مهمی در ارتقاء چنین روحیه همکاری ایفا کنند، چون گفتگویی که شکل می گیرد می تواند به سهم ما درباره چالش ها عمق دهد.