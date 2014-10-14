واحدهای نمونه کیفی اردبیل تجلیل شدند/ اعطای پروانه استاندارد به شش استاد دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه مدیر کل استاندارد استان اردبیل به پوشش 257 واحد تولیدی استان توسط این دستگاه اجرایی تاکید کرد.

هاشم علایی با بیان اینکه در این واحدها 340 فرآورده مشمول مقرارت استاندارد است، اضافه کرد: 49 درصد واحدهای تحت پوشش فرآورده های مصالح ساختمانی، 38 درصد صنایع غذایی و کشاورزی، هفت درصد شیمیایی و سلولزی و شش درصد سایر صنایع است.

وی یادآور شد: تعداد هزار و 453 نمونه برداری و آزمون واحدهای تولیدی در سال گذشته انجام شد.

به گفته مدیر کل استاندارد استان عملکرد مورد انتظار امسال 750 مورد است که در شش ماهه نخست سال جاری 533 مورد اجرایی شده است.

وی تاکید کرد: با مقایسه این ارقام مشخص می شود که 71 درصد برنامه سال جاری عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه 137 مورد اجرای استاندارد شامل تمدید، تعلیق و ابطال در شش ماهه نخست امسال اجرایی شده است، اضافه کرد: این رقم برابر 55 درصد برنامه عملیاتی سال جاری است.

به گفته هاشمی بازرسی فنی از واحدهای تولیدی با رشد 66 درصدی به نسبت سال گذشته همراه بوده و تاکنون با انجام 442 مورد بازرسی 72 درصد از برنامه سال جاری عملیاتی شده است.

وی اضافه کرد:این اداره کل در حال حاضر دارای هشت آزمایشگاه اختصاصی شامل صنایع غذایی و کشاورزی، میکروبیولوژی، شیمی، مصالح ساختمانی، رنگ ، نساجی و سلولزی ، اوزان و مقیاس سبک و فلزات گرانبها است.

استاندارد اردبیل به نیروهای متخصص تجهیز شود

در ادامه مدیر عامل کارخانه واتا فعالیت اقتصادی را در ارتباط تنگاتنگ با استانداردهای جهانی دانست و تصریح کرد: استاندارد سازی ابزار مهم رقابت اقتصادی است.

سید ناصر رئیسی با بیان اینکه انتخاب شعار روز استاندارد نیز بر همین اساس بوده است، اضافه کرد: ارج نهادن به امر استاندارد جهت رقابت در عرصه اقتصاد یک ضرورت است.

وی نقش مسئولان را تجهیز اماکنی دستگاه های کنترل کننده استاندارد دانست و بیان داشت: انتظار می رود مسئولان نسبت به تجهیز امکانات اداره کل استاندارد اقدام کنند.

رئیسی افزود: در عین حال به کار گیری نیروی انسانی متخصص در این حوزه یک ضرورت است و باید مورد توجه باشد.

پوشش استاندارد اردبیل کمتر از حد قابل قبول است

همچنین در این مراسم معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل پوشش فقط 257 واحد تولیدی توسط اداره استاندارد را قابل قبول ندانست و این رقم را کمتر از حد قابل قبول خواند.

محمد باقر بهشتی تاکید کرد: این رقم در مقایسه با رقم تحت پوشش واحدهای تولیدی کشور نیز قابل قبول نیست و باید در خصوص توسعه استاندارد سازی اقدام شود.

وی با بیان اینکه در کنار محصولاتی که واحد تولیدی مشخص دارند، تولیدات دستی و محلی نیز داریم، ادامه داد: این ارقام کنترل نمی شوند و در واقع استاندارد آنها سنجش نمی شوند.

بهشتی معتقد است وظیفه دولت بستر است و در ادامه باید با آموزش از ظرفیت نهادهای مختلف از جمله بخش خصوصی به صورت گسترده استفاده شود.

معاون برنامه ریزی استاندار با تاکید به اینکه تمامی کالاهای تولیدی باید مشمول استاندارد باشند، بیان داشت: هنوز به مرحله ای که تولید کننده اعتقاد به رعایت حقوق مصرف کننده داشته باشد نرسیدم.

وی اضافه کرد: در عین حال مصرف کننده نیز به تقاضای کالای استاندارد گرایش مطلوب ندارد و هر دو این موارد باید با آموزش و فرهنگ سازی تقویت شود.

در پایان این مراسم 10 واحد نمونه کیفی استان شامل پاک آب سبلان، حیات گاز سبلان، فرآورده های لبنی خورسید صبح، نوین سبک سبلان، نیکان تجارت مغان، پاک آب سبلان در بخش لبنیات، روغن نباتی اردبیل، لبنیات کشت و صنعت مغان، لبنیات سرسبز گل افشان و شیرین گندم سبلان تجلیل شدند. در عین حال واحد تولیدی پاک آب سبلان و یا برند آب معدنی " واتا" به عنوان واحد نمونه کیف ملی امسال مورد تجلیل قرار گرفت.

همچنین به شش تن از استاد تمام دانشگاه های استان به دلیل فعالیت علمی و پژوهشی و نقش موثر در مقوله استاندارد پروانه کارشناسی استاندارد اعطا شد.

اسامی اساتید دریافت کننده پروانه استاندارد از این قرار است: قدیر نوری در علوم کشاورزی، محمد نریمانی در روان شناسی، عزیز حبیبی در علوم پایه، عباس ابوالقاسمی در علوم تربیتی و روان شناسی، معرفت سیاهکوهیان در علوم تربیتی و روان شناسی و حسین شایقی در علوم مهندسی.