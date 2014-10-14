خطوط اتوبوسرانی موازی خط یک قطارشهری کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و در چهلمین جلسه علنی و رسمی چهارمین دوره شورای شهر مشهد که در تالار شورا برگزار شد تفریغ بودجه سازمان شركت بهره برداری قطار شهری به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

باتوجه به تبصره 12 ماده-واحده لایحه تفریغ بودجه سال 92 سازمان شركت بهره برداری قطار شهری، شهرداری موظف شد با كاهش خطوط اتوبوسرانی موازی در مسیر خط یك قطار شهری و تقویت خطوط عمود برمسیر آن ظرف حداكثر سه ماه اقدام و نتیجه را به شورای اسلامی شهر گزارش كند.

رئیس كمیسیون امور اقتصادی و مشاركت های شورای اسلامی در مخالفت با تصویب تبصره 12 گفت: تاكنون هزینه های زیادی برای راه اندازی خطوط قطارشهری شده است اما همزمان با آن خطوط اتوبوس رانی نیز در همان مسیر حركت می كنند كه این هزینه های سنگینی برای شهرداری مشهد داشته است.

معاون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد نیز در مخالفت با تبصره 12 مصوبه تفریغ بودجه سازمان شركت بهره برداری قطار شهری اظهار كرد: در این تبصره اشاره به حذف خطوط اتوبوسرانی موازی در مسیر خط یك قطار شهری شده است كه این امر در حال حاضر امكان پذیر نمی باشد و تاكنون توانسته ایم 60 خط اتوبوس را به 22 خط كاهش بدهیم.

همچنین طبق تبصره 15 شهرداری باید در خصوص اصلاح خطوط موازی و عمود بر مسیر خط یك قطارشهری به نحوی عمل نماید،‌ كه رضایت مسافران را با ارائه خدمات، اطلاع رسانی، تبلیغات، فراهم سازی تسهیلات لازم افزایش داده و باعث كاهش رضایتمندی آنها نگردد. و لازم است هر سه ماه یكبار گزارش اقدامات و میزان رضایتمندی مسافران را به شورایاسلامی شهر ارائه نماید.

در تبصره بعدی این طرح آمده است كه شهرداری بهره برداری موظف است درسال 93 و سال های بعد كلیه درآمد های ناشی از اجاره فضاهای تبلیغاتی را منحصرا صرف برنامه های فرهنگ سازی و آموزش شهروندی و اطلاع رسانی شهروندان كند.