به گزارش خبرنگار مهر، حسن معتمدی در جشنواره فرابانک نوین با اشاره به توسعه فعالیت نظام بانکی کشور به ویژه در بخش بانکداری الکترونیک، گفت: در حال حاضر 85 درصد از تراکنش های نظام بانکی در کشورمان غیرحضوری است و 15 درصد در شعب انجام می شود، این در حالی است که یک دهه قبل حدود 7، 8 درصد از عملیات بانکی غیرحضور بود.

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با تاکید بر این نکته که اخلاق حرفه ای در نظام بانکی کشور غیرقابل تغییر است، یکی از مباحث منشور اخلاقی این بانک را توجه به موضوع محیط زیست اعلام کرد و افزود: بانکداری نوین نیز به این معنا است که بهترین استانداردهای بانکداری جهان را بومی کند که در این زمینه برنامه های مدونی را تدوین کرده ایم.

همچنین دراین مراسم سیدمحمد صدر هاشمی نژاد کارشناس مسایل بانکی نیز با بیان اینکه با توسعه ارتباطات الکترونیکی زمانی به جایی خواهیم رسید که دیگر ارتباطات آلوده کننده محیط زیست نباشد، به موضوع تحول نظام بانکی به عنوان محوریت بانکی دولت قبل انتقاد کرد و افزود: این موضوع به این معنا است که نظام بانکی دارای اشکالاتی بوده که باید آن را متحول و عوض کرد.

صدر هاشمی نژاد ادامه داد: امروز هم اشکالات متعددی به نظام بانکی کشور می گیرند تا جایی که بانکداری خصوصی را زیر سئوال می برند، این در حالی است که بانکداری خصوصی با چالش های زیادی روبرو است و سهم بانکداری خصوصی در ایران بسیار اندک است.

وی در خصوص رابطه بانکداری و اقتصاد مقومتی عنوان کرد: تا زمانی که بانکدار ما به ویژه خصوصی بر پایه درستی قرار نگیرد؛ چه نقشی می تواند در اقتصاد مقاومتی ایفا کند و مادامی که بانکداری درست در ایران مستقر و مستحکم نباشد، توسعه محال است، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی کشورمان وابسته و متکی به سیستم بانکی است و این موضوع در شورای گفتگوی دولتی و بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.