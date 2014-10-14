رفع نقاط حادثه خیز و نصب علائم در جاده های قزوین در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حق لطفی در جلسه کمیته ایمنی راههای استان که روز سه شنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، حامد مانی فر سرپرست اداره راه و شهرسازی استان و مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: راههای مواصلاتی استان قزوین از محورهای پرتردد کشور محسوب می شود که در این میان حفظ و نگهداری وضع موجود و ارتقاء سطح ایمنی آن اتز مهمترین وظایف راهداران استان است.



وی افزود: در طول سالهای 85 تا 92 شاهد افزایش سه برابری ترد خودروهای سبک و سنگین در محورهای مواصلاتی این استان بوده ایم که شاید اگر اقدامات موثری برای تامین ایمنی جاده ها با همکاری دستگاههای ذیربط انجام نمی شد باید شاهد افزایش نگران کننده حوادث هم می شدیم.



حق لطفی تصریح کرد: در یک برنامه هماهنگ با همکاری پلیس راه، اداره راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، جمعیت هلال احمر، مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، اداره حمل و نقل و پایانه های استان، شرکت توزیع برق و مخابرات توانستیم با رفع مشکلات محتلف و فرهنگ سازی به کاهش سوانح کمک کنیم.



کاهش 58 درصدی سوانح جادهدای در استان



حق لطفی بیان کرد: رفع نقاط حادثه خیز، نصب علائم و تابلوهای هشداردهنده، خط کشی مسیرها، تامین روشنایی معابر، مرمت و روکش آسفالت جاده ها، از کارهایی است که موجب شده در کنار خدمات سایر دستگاهها شاهد کاهش 58 درصدی سوانح جاده ای در استان باشیم.



وی یادآورشد: استانداری قزوین در تعامل منطقی بین دستگاهها و متمرکز کردن فعالیتها و رفع مشکلات نقش مهمی داشته و امیدواریم با تداوم حمایت های لازم زمینه افزایش ایمنی جاده ها و ارتقاء امنیت جاده ها و کاهش حوادث را فراهم کند.





