استاندارد در راستای کاهش هزینه ها باشد/ پای لنگ استاندارد در استان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی ظهر امروز در اداره کل استاندارد استان مرکزی افزود: مردم ایران به دلیل دارا بودن شاخصه های ایثارگری، شهادت و ایستادن پای انقلاب اسلامی شایسته ارائه بهترین خدمات هستند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز نسبت به گذشته در استاندارد بسیار پیشرفت کرده است، ابراز کرد: این پیشرفت ها به میزان لازم کافی نمی باشد؛ لذا باید از لحاظ کیفیت و امنیت در تولید کالاها بیشتر از گذشته دقت کنیم تا کالاهای ایرانی به عنوان منتخب مردمدر بازارهای جهانی مطرح شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استاندارد باید نگاه حاکمیتی برای اجرای شاخص ها داشته باشد و در حوزه استاندارد باید به سمت شاگرداول شدن در دنیا حرکت کنیم.

رجائی لازمه ی رسیدن به این مهم در دنیا را تعریف استاندارد و شاخص سازی برای بدنه استاندارد دانست و اضافه کرد: ترویج فرهنگ عمومی در جامعه برای استاندارد و تغییر نگاه اقتصادی در تولید کالاهای مختلف در کشور، همچنین تغییر مستمر استاندارد مطابق با پیشرفت های روز جهان می تواند ایران را به عنوان یک کشور دارای استاندارد جهانی معرفی کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی کیفیت رقابت کالا در بازار جهانی را مهم تلقی کرد و اظهار داشت: باید با باز نگه داشتن کشور در عرصه رقابت بازارهای بین المللی ضمن جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت در بازار داخلی بتوانیم کالاهای دارای استاندارد و کیفیت مرغوب را به بازارهای بین المللی نیز صادر نماییم.

رجائی مردم ایران را شایسته استفاده از بهترین کالاها دانست و بیان داشت: وارد کردن کالاهای بی کیفیت خارجی در کشور ظلم به مردم است؛ لذا باید با تغییر نگاه در تولید کالاها ، همچنین با آموزش مردم نسبت به استفاده از کالاهای مرغوب بتوانیم رضایت آنها را جلب نماییم.

رعایت استاندارد ضامن سلامت، ایمنی و بهداشت جامعه

مدیر کل استاندارد استان مرکزی هم در این جلسه گفت: رعایت کردن استاندارد در تولید کالاها منجر به حفظ سلامت، ایمنی و بهداشت، همچنین کاهش هزینه ها در جامعه می شود.

سید سعید میرنظامی افزود: طی سالیان گذشته سازمان ملی استاندارد دچار تغییر و تحول هایی شده که متاسفانه در کنار آن ساختار ملی استاندارد در شاخصه هایی همچون نیروی انسانی و اعتبارات رشد چندانی نکرده است.

وی بیان کرد: در سال 89 قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی در کشور تصویب و بر اساس آن مقرر شد کلیه کالاهای تولیدی در کشور و کالاهای وارداتی و صادراتی دارای استاندارد باشند؛ ولی سازمان رشد چندانی را در کنار تصویب این قانون نداشته است.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی ادامه داد: در سال 91 نیر قانون منفک شدن استاندارد سازی از سایر ارگان ها تصویب و طی آن مقر شد وظیفه ی استاندارد سازی به سازمان ملی استاندارد واگذار شود که طی آن تغییر نام سازمان به سازمان ملی استاندارد ایران را شاهد بودیم.

پای لنگ استاندارد در جامعه

میرنظامی در ادامه با اشاره به تجهیزنشدن کامل آزمایشگاه اداره کل استاندارد استان گفت: باید برای ارائه خدمات بهینه به مردم آزمایشگاه اداره کل را مجهز و به روز نگه داریم که این کار نیز نیازمند بودجه و اعتبار می باشد.

وی افزود: درآمد پارسال سازمان در کشور 300 میلیارد تومان بوده که از این میزان طبق قانون 45 درصد باید به سازمان بازگردد اما به دلیل نبودن تضمین برای اجرای این قانون این کار عملا انجام نشده است.

مدیر کل استاندارد استان اضافه کرد: 45 درصد مذکور برای حمایت از کالاهای داخلی و کیفی سازی تولیدات در داخل کشور می باشد؛ لذا اجرای این قانون برای کیفی سازی کالاهای داخلی الزامی است.

میرنظامی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه نخست امسال این سازمان در استان پرداخت و عنوان کرد: در 2 سال گذشته اداره کل استاندارد استان مرکزی با عنایت به وظیفه ی ذاتی اش در رابطه با نظارت بر روی کالاهای داخلی، صادرات و واردات آنها، همچنین برای جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب به کشور زیرساخت هایی را انجام داده است.

وی ارتقای رتبه اداره کل استاندارد استان از رتبه 31 به رتبه 9 کشوری را از جمله فعالیت های صورت گرفته در 2 سال گذشته در این سازمان دانست.

میرنظامی ابراز کرد: در 2 سال گذشته رعایت کارهای تیمی در سازمان، تشکیل کارگروه نظارت بر مصالح ساختمانی و اجرای طرح طاها در بازار مصرف از جمله این زیرساخت ها بشمار می رود.

آموزش سنگ بنای پیشرفت و توسعه در کشور است

مدیر کل استاندارد استان مرکزی اظهار داشت: با عنایت به اینکه آموزش سنگ بنای پیشرفت و توسعه در کشور است این اداره کل نیز در 6 ماهه گذشته بیش از هزار کارشناس را آموزش داده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: طی این مدت 530 قطعه طلا از بازار برای سنجش عیار خریداری شده ، ضمن اینکه 233 پروانه علامت استاندارد تشویقی و اجباری هم در 6 ماهه نخست سال جاری صادر شده است.

میرنظامی بازرسی فنی از واحدهای فنی تولیدی را 888 مورد اعلام و عنوان کرد: در این مدت 22 مورد بازرسی از تاسیسات گاز پرکنی، 1460 نمونه برداری از واحدهای تولیدی، 711 مورد نمونه برداری طرح طاها و 3 هزار و 99 مورد هم بازرسی از طرح طاها صورت گرفته است.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی در پایان یادآور شد: استاندارد زبان علمی و فنی مشترک بین جوامع مختلف است که از طریق آن می توان کالاهای تولیدی هر کشوری را به اقصی نقاط دنیا معرفی نمود.