100 پروانه استاندارد تشویقی برای محصولات کشاورزی لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی به مناسبت هفته استاندارد اظهار داشت: تا کنون 100 پروانه استاندارد تشویقی برای محصولات کشاورزی استان لرستان صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه محصولات ارگانیک کشاورزی مشمول استاندارد اجباری نیستند عنوان کرد: با این وجود تا کنون 100 پروانه تشویقی برای این محصولات از سوی این اداره کل صادر شده است.

مدیر کل استاندارد لرستان بر ضرورت تمدید این پروانه های استاندارد در استان تاکید کرد و گفت: متاسفانه تا کنون مراجعه کننده ای برای تمدید این پروانه های استاندارد تشویقی در استان نداشته ایم.

قنبریان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شهربازیهای استان اشاره کرد و گفت: شرکتهایی با اداره کل استاندارد استان همکاری لازم را برای بازدید از سطح شهر بازیهای استان دارند.

وی بیان داشت: در صورتی که شهربازیها دارای نواقصی باشند از سوی این شرکتها مورد بررسی و در صورت رفع این نواقص برای آنها تاییدیه صادر می کنند.

مدیر کل استاندارد لرستان همچنین بر ضرورت داشتن مدیر فنی برای هر کدام از شهربازیهای سطح استان تاکید کرد و گفت: شهرداری های استان موظف هستند که برای هر کدام از شهربازیهای استان یک مدیر فنی پیش بینی کنند.

قنبریان همچنین از واگذاری کار بازرسی از وضعیت آسانسورهای لرستان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: شرکتهایی با این اداره کل همکاری دارند و نسبت به تایید صلاحیت آسانسورها در پروژه ها و ساختمانهای استان اقدام می کنند.

وی با تاکید بر همکاری اداره کل راه شهرسازی لرستان در رابطه با نصب آسانسور بیان داشت: شهرداری های استان باید در صورت تایید اداره کل استاندارد استان در زمینه وضعیت آسانسورهای پروژه ها و ساختمانها اقدام به صدور پایان کار برای آنها کند.