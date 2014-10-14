گسترده ترين بارش هاي پاييز در راه

احسان مرادي در اين باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اينك سامانه كم فشاري در شرق درياي مديترانه و جنوب كشور تركيه قرار گرفته است. اين سامانه بارش زا با حركتي كه به سمت شرق دارد، از امشب ابتدا مناطق غربي ميهن را تحت تاثير قرار خواهد داد و بتدريج طي روزهاي آينده سبب بارش و ناپايداري در نيمي از كشور خواهد شد.

وي درباره نحوه فعاليت اين سامانه افزود: خوشبختانه سامانه ياد شده با رطوبت مناسبي از سمت عرض هاي جنوبي همراهي مي شود و از فردا (چهارشنبه) ضمن تقويت شدن سبب بارش هاي نسبتا شديدي در برخي استان هاي غربي و در روزهاي آخر هفته در دامنه هاي مركزي زاگرس خواهد شد که مي شود گفت در روزهاي پاياني اين هفته در نيمي از كشور شاهد بارش خواهيم بود.

مرادي درباره اوج فعاليت اين سامانه گفت: بخاطر شديد شدن بارش ها طي ساعت هاي فردا (چهارشنبه) در استان هاي غربي كشور شاهد آبگرفتگي معابر عمومي و جاري شدن سيلاب هاي محلي خواهيم بود و از اين روز بارش به دامنه هاي مركزي زاگرس و مناطقي از دامنه هاي البرز هم كشيده مي شود و روز پنجشنبه همچنان در مناطق ياد شده شاهد بارش خواهيم بود تا اينكه از اواخر اين روز و طي روز جمعه بارش ها نيمي از كشور را فرا مي گيرد و در استان هاي واقع در دامنه هاي مركزي زاگرس شاهد آبگرفتگي و جاري شدن سيلاب هاي محلي خواهيم بود.

اين پژوهشگر درباره اوضاع دمايي طي روزهاي آينده افزود: از فردا ابتدا در نيمه غربي دماي هوا كاهش خواهد داشت تا اينكه از پنجشنبه بتدريج كاهش دما بيشتر مناطق كشور را فرا مي گيرد و بارش ها در ارتفاع هاي غربي و شمالي به برف تبديل مي شود. كاهش دما طي روز جمعه محسوس خواهد بود و مي تواند سبب سرمازدگي برخي محصول هاي كشاورزي شود.

مرادي درباره اوضاع جوي ساير مناطق كشور گفت: تنها در نيمه جنوبي كشورمان و مناطقي از شرق و جنوب شرق بارشي نخواهيم داشت و پديده چيره در اين مناطق وزش باد و گرد و خاك و افزايش ابر است.

اين پژوهشگر در پايان اضافه كرد: بي شك بارش هاي پيش رو گسترده ترين بارش هاي سال آبي جديد است و خوشبختانه هفته آينده نيز بار ديگر سامانه جديدي به كشور نفوذ مي كند و سبب بارش هاي خوبي در نيمه شمالي مي شود، تا مهر ماه در نيمه شمالي با خاطره خوبي در ذهن كشاورزان اين مناطق ثبت شود.