به گزارش خبرنگار مهر، یکی از وظایف اصلی موسسه دارالحدیث کار پژوهشی روی آثار تخصصی است تا مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد، بر همین اساس این موسسه نرم افزار چند رسانهای ثارالله را تولید کرده که به ارائه چکیدهای از 14 جلد دانشنامه امام حسین(ع) که پیش از این تولید شده بود، در قالب رسانهای جدید میپردازد.
این نرمافزار فردا چهارشنبه 23 مهرماه ساعت 17 در دفتر آیتالله العظمی مکارم شیرازی رونمایی میشود.
تصویرسازی 90 رویداد مستند از زندگی امام حسین(ع) از ولادت تا پس از شهادت از ویژگیهای نرمافزار چند رسانهای ثارالله است.
این نرم افزار اولین کار مولتی مدیا است که همراه با تصویرسازی یاران امام و دشمنان امام در قالب تولید انیمیشن سهبعدی است و تولید آن دو سال زمان برده است.
تولید دانشنامه امام علی(ع) و حضرت مهدی(عج)
موسسه دارالحدیث اعلام کرده در آینده دانشنامه امام علی(ع) و حضرت مهدی(عج) را را تولید خواهد کرد.
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