دستگاه بیوفید بالانس در دانشگاه آزاد مشهد اختراع شد

استادیار گروه مهندسی پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر و در ارتباط با اختراع دستگاه "بیوفید بالانس" گفت: این دستگاه به منظور توانبخشی برای بهبود وضعیت تعادل بیمارنی كه قادر نیستند هنگام ایستادن تعادل خود را حفظ كنند ساخته شده است.

حمیدرضا كُبروی ادامه داد: یكی از روشهای توانبخشی حركتی غیر­تهاجمی، راهكار بیوفیدبك (Biofeedback) است كه در این دستگاه استفاده شده، این دستگاه برای بیمارانی كه مبتلا به فلج مغزی، پاركینسون، ام­.اس و حتی سالمندان قابل استفاده است.

وی در ارتباط با هزینه های ساخت این دستگاه بیان داشت: طراحی و ساخت دستگاه بیوفید بالانس نزدیك به یك سال به طول انجامید كه از ویژگی های مثبت این دستگاه هزینه تولیدی بسیار پایین آن است، این دستگاه تنها با مبلغ 500 هزار تومان قابل ساخت و تولید می باشد.

استادیار گروه مهندسی پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ارتباط با اهمیت این دستگاه عنوان كرد: خاصیت انعطاف پذیر عصبی كه از ویژگیهای خاص سیستم اعصاب مركزی است موجب می­ شود آرام آرام شبكه­ های عصبی جدیدی در سیستم اعصاب مركزی فعال شوند و بتوانند جایگزین شبكه­ های عصبی آسیب دیده شوند، در سیستم طراحی شده (بیوفیدبالانس)، از یك راهكار بیوفیدبك به منظور بهبود كیفیت حفظ تعادل هنگام ایستادن استفاده شده است.

كُبروی در توضیح نحوه عملكرد این دستگاه اضافه كرد: یكی از روش های توانبخشی حركتی غیر­تهاجمی، راهكار بیوفیدبك است (Biofeedback) که در این راهكار در هر لحظه از زمان پیام هایی به صورت دیداری یا شنیداری، به بیمار ارائه می­ شود تا وی را از میزان موفقیت خود در انجام آن عملكرد خاص آگاه سازد و فرد را تشویق نماید تا برای انجام بهتر عملكرد حركتی تلاش بیشتری نماید.

وی ادامه داد: در این دستگاه، یك سنسور روی بالا تنه فرد قرار می­ گیرد و پردازنده سیستم با پردازش لحظه به لحظه وضعیت تعادلی وی، پیام های دیداری و شنیداری مناسب را به فرد ارائه می­ دهد تا وی را از وضعیت تعادلی خود آگاه سازد و پیام های دیداری و شنیداری لازم را به فرد ارائه دهد.

استادیار گروه مهندسی پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ضمن بیان اینكه تا كنون این دستگاه بر روی تعدادی از بیماران مورد ارزیابی قرار گرفته تصریح كرد: كارایی این دستگاه روی تعدادی از بیماران دچار نوعی فلج مغزی، آتاكسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده است كه كیفیت ایستادن ایشان طی سه جلسه تمرین با این دستگاه، بطور قابل ملاحظه­ ای بهبود یافته و طی توافق های به عمل آمده قرار است این دستگاه در مركز تندرستی پژوهشگاه تربیت بدنی، به منظور بهبود حفظ تعادل در افراد سالمند مورد استفاده قرار گیرد

كُبروی در ارتباط با تولید انبوه این دستگاه اضافه كرد: معمولا در حوزه مهندسی پزشكی جهت تولید انبوه یك دستگاه ابتدا باید بر روی چند نمونه مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه ارزیابی های آن مثبت و كارآمد بود می توان آن دستگاه را به تولید انبوه رساند در نتیجه ما نیز برای تولید انبوه این دستگاه باید مراحل ارزیابی دستگاه را به طور كامل طی کنیم.

وی در پایان از مجموعه تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: ما در حال حاضر در دانشگاه آزاد از نظر تجهیزات پزشكی در سطح استانداردها و امكانات بین الملل قرار داریم كه این باعث توانایی بالای این دانشگاه در حوزه مهندسی پزشكی و همچنین كارآفرینی برای دانشجویان می‌شود.

تیم تحقیقاتی این پروژه شامل چهار نفر بوده که دكتر حمیدرضا كبروی به عنوان مدیر پروژه و ویدا خزاعی، نورالهدی اعلمی­ و فاطمه رضوانی مجد مجریان و همكاران علمی پروژه بوده­ اند.