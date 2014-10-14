وجود 1200 نابینا و کم بینا در قم/ عدم مناسب سازی معابر مشکل بزرگ نابینایان

رضا سلیقه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تعداد هزار و 200 نابینا و کم‌بینا در قم در سازمان بهزیستی پرونده تشکیل داده‌اند که از این تعداد 950 نفر به صورت فعال از بهزیستی خدمات می‌گیرند.

وی ادامه داد: این سازمان هزینه و امکانات تحصیل این دسته از معلولان را به طور کامل به عهده دارد و در تامین نیازهای تحصیلی معلولان نیز تلاش زیادی انجام می‌دهد، همچنین حمایت بهزیستی از نابینایان و کم بینایان در بعد علمی بسیار چشمگیر بوده است.

وی بیان کرد: بیشتر تلاش‌های بهزیستی برای ایجاد بازار کار پس از فارغ التحصیلی روشندلان است اما این اتفاق در سطح بسیار محدود محقق شده است.

مشکل بزرگ نابینایان قم تردد در سطح شهر است

مدیرکل بهزیستی قم در خصوص مشکل بزرگ نابینایان افزود: مشکل بزرگ نابینایان تردد در سطح شهر است زیرا به دلیل عدم بهسازی مسیرهای تردد عبور و مرور نابینایان مشکل است.

وی ادامه داد: جلساتی به صورت ستاد هماهنگی و پیگیری اقدامات در راستای مناسب‌سازی معابر در استانداری قم برگزارمی شود.

سلیقه اضافه کرد: اماکن عمومی و دولتی از طریق استانداری پیگیری شده و نسبت به مناسب‌سازی آن از جمله ایجاد آسانسور، رمپ و سرویس‌های بهداشتی در داخل ساختمان اقدام خواهد شد.

وی گفت: در زمینه مناسب سازی علاوه بر جلسه ستاد استانی، جلسات فرعی نیز با فروشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز عمومی و اصناف برگزار شده است تا بتوان شهری بدون مانع برای معلولان فراهم ساخت.

